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Байден заявив у Києві, що загарбницька війна Путіна йде до поразки

"Європейська правда"Понеділок, 20 лютого 2023, 13:27
Джо Байден у Києві. фото ОП

Президент США Джо Байден заявив у понеділок з Києва, що через рік після вторгнення в Україну "загарбницька війна Путіна прямує до поразки".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

"Путін думав, що Україна слабка, а Захід розділений. Він думав, що зможе пережити нас. Я не думаю, що він так думає зараз, - сказав Байден, стоячи поруч з президентом України Володимиром Зеленським.

"Він просто явно помилявся. Рік потому докази цього знаходяться тут, в цій кімнаті. Ми стоїмо тут разом ", - сказав Байден про Путіна.

Візит Байдена в Україну, його перший візит з моменту вторгнення, став дуже символічним моментом, покликаним продемонструвати тривалу американську підтримку України та її народу.

Президент США нагадав про початок війни, коли світ з тривогою спостерігав за нарощуванням російських військ уздовж українського кордону.

У своїй промові Байден пригадав, як вони з Зеленським розмовляли по телефону, коли "російські літаки були в повітрі, а танки перетинали ваш кордон".

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"Ви сказали мені, що чули вибухи на задньому плані. Я ніколи цього не забуду" – заявив він.

"Світ ось-ось мав змінитися", - сказав Байден, згадуючи, що Зеленський попросив його зробити в тій телефонній розмові: "Зберіть лідерів світу. Попросіть їх підтримати Україну".

"Ви сказали, що не знаєте, коли ми зможемо знову поговорити. Тієї темної ночі рік тому світ буквально готувався до падіння Києва. Можливо, навіть до кінця України" – сказав президент США.

"Рік потому Київ стоїть. І Україна стоїть. Демократія стоїть. Американці стоять з вами, і світ стоїть з вами ", - заявив він.

Байден також сказав, що Київ "заволодів частиною його серця".

Як повідомлялося, президент США Джо Байден під час візиту до Києва анонсував новий пакет військової допомоги від США та додаткові санкції проти Росії за агресію.

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Теми: Байдендопомога УкраїнівійнаЗеленський
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