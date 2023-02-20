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Байден заявил в Киеве, что захватническая война Путина идет к поражению

"Европейская правда"Понедельник, 20 февраля 2023, 12:27
Байден заявил в Киеве, что захватническая война Путина идет к поражению
Джо Байден в Киеве. фото ОП

Президент США Джо Байден заявил в понедельник из Киева, что через год после вторжения в Украину "захватническая война Путина идет к поражению".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

"Путин думал, что Украина слабая, а Запад разделен. Он думал, что сможет пережить нас. Я не думаю, что он так думает сейчас, - сказал Байден, стоя рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Он просто явно ошибался. Год спустя доказательства этого находятся здесь, в этой комнате. Мы стоим здесь вместе", - сказал Байден о Путине.

Визит Байдена в Украину, его первый визит с момента вторжения, стал очень символичным моментом, призванным продемонстрировать продолжающуюся американскую поддержку Украины и ее народа.

Президент США напомнил о начале войны, когда мир с тревогой наблюдал за наращиванием российских войск вдоль украинской границы.

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В своей речи Байден вспомнил, как они с Зеленским разговаривали по телефону, когда "российские самолеты были в воздухе, а танки пересекали вашу границу".

"Вы сказали мне, что слышали взрывы на заднем плане. Я никогда этого не забуду", - заявил он.

"Мир вот-вот должен был измениться", - сказал Байден, вспоминая, что Зеленский попросил его сделать в том телефонном разговоре: "Соберите лидеров мира. Попросите их поддержать Украину".

"Вы сказали, что не знаете, когда мы сможем снова поговорить. Той темной ночью год назад мир буквально готовился к падению Киева. Возможно, даже к концу Украины" - сказал президент США.

"Год спустя Киев стоит. И Украина стоит. Демократия стоит. Американцы стоят с вами, и мир стоит с вами", - заявил он.

Байден также сказал, что Киев "завладел частью его сердца".

Как сообщалось, президент США Джо Байден во время визита в Киев анонсировал новый пакет военной помощи от США и дополнительные санкции против России за агрессию.

Темы: Байденпомощь УкраиневойнаЗеленский
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