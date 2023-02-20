Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба про візит Байдена до Києва: "Чіткий сигнал на болота"

"Європейська правда"Понеділок, 20 лютого 2023, 13:57
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що президенти США та України обоє задоволені візитом і його можна називати перемогою та чітким сигналом для Кремля.

Як повідомляє "Європейська правда", такий коментар він опублікував невдовзі після зустрічі президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена.

Кулеба назвав візит історичним та зазначив, що це перемога України.

"Скажу так: обидва президенти задоволені розмовою. Атмосфера - максимально довірлива і душевна. Цей візит є перемогою українського народу і президента Зеленського. Він здійснений всупереч всьому заради перемоги України і всього вільного світу. Чіткий сигнал на болота - вас ніхто не боїться!" - наголосив Дмитро Кулеба.

Він також розповів, що у наступні дні знову вирушає у закордонні поїздки - до Брюсселя, Гааги та Нью-Йорка. 

21 лютого у Брюсселі відбудеться перша тристороння зустріч Україна-ЄС-НАТО для координації зусиль щодо зброї, тренувань, збільшення обсягів роботи оборонної промисловості. 

У Гаазі, за його словами, теж плануються переговори щодо зброї, відповідальності, членства України в ЄС та участь в заходах до річниці початку великої війни. 

ВІДЕО ДНЯ

Поїздка до Нью-Йорка пов’язана з Генасамблеєю та Радою безпеки ООН. " Це буде про коаліцію на підтримку України, Формулу миру Зеленського, а також інші важливі рішення", - зазначив Кулеба. 

Нагадаємо, опівдні президент України Володимир Зеленський підтвердив, що президент США Джо Байден справді перебуває у Києві. 

Невдовзі з'явилася і заява Байдена, у якій він повідомив, що готується оголосити новий пакет допомоги для України. За інформацією ЗМІ, вартість пакета складатиме 500 млн доларів. 

Підтримайте УП на Patreon

Теми: Кулеба ДмитроБайденКиївРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоУ Києві спіймали прокремлівського блогера, який ховався в монастирі УПЦ МП

Заява Волошина про складання мандата уже в Раді

доповнено У Харкові є "прильоти": 2 поранених

Дефіциту в енергосистемі немає, але в деяких областях перебої через негоду - Укренерго

відеоВ десяти містах Росії по радіо оголосили повітряну тривогу: в МНС РФ заявили про злам

Під час візиту Байдена до Києва РФ здійснила невдалий запуск ракети "Сармат" – CNN

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба скасував візит до Брюсселя на фоні чуток про приїзд топгостей до Києва
Кулеба та європейські лідери відповіли обраному президенту Чехії на натяки про поступки України
Кулеба закликав партнерів почати навчання українських пілотів до рішення про надання літаків
Останні новини
13:16
Україна вводить санкції на 50 років проти всіх банків та небанківських установ РФ
13:16
Президент Естонії про промову Путіна: "Сталіну би сподобалося"
13:00
Ворог активізував тактичну авіацію на сході, по Харкову вдарив з С-300 – Ігнат
12:59
Перемога на руїнах не буде справжньою: Папа Франциск закликав до припинення вогню в Україні
12:50
Посли ЄС узгодили продовження санкцій проти Лукашенка та його оточення
12:48
Рівень життєстійкості українців за рік війни майже не змінився – опитування
12:47
Глава МВФ вважає можливим надання Україні "значного" повноцінного кредиту
12:37
фото У Бєлгородській області Росії горить ТЦ, окупанти кажуть – "приліт"
12:36
відеоВ аеропорту Новосибірська помітили сотню трун із тілами військових РФ – росЗМІ
12:33
Евакуатори не зупиняються: хто заробляє на евакуації авто під час війни
Усі новини...