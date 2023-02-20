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Кулеба о визите Байдена в Киев: "Четкий сигнал на болота"

"Европейская правда"Понедельник, 20 февраля 2023, 13:57
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, ФОТО ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что президенты США и Украины оба довольны визитом и его можно назвать победой и четким сигналом для Кремля.

Как сообщает "Европейская правда", такой комментарий он опубликовал вскоре после встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Кулеба назвал визит историческим и отметил, что это победа Украины.

"Скажу так: оба президента довольны разговором. Атмосфера - максимально доверительная и душевная. Этот визит является победой украинского народа и президента Зеленского. Он осуществлен вопреки всему ради победы Украины и всего свободного мира. Четкий сигнал на болота - вас никто не боится!" - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Он также рассказал, что в последующие дни снова отправляется в зарубежные поездки - в Брюссель, Гаагу и Нью-Йорк.

21 февраля в Брюсселе состоится первая трехсторонняя встреча Украина-ЕС-НАТО для координации усилий по оружию, тренировкам, увеличению объемов работы оборонной промышленности.

В Гааге, по его словам, тоже планируются переговоры по оружию, ответственности, членству Украины в ЕС и участие в мероприятиях к годовщине начала большой войны.

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Поездка в Нью-Йорк связана с Генассамблеей и Советом безопасности ООН. "Это будет о коалиции в поддержку Украины, Формулу мира Зеленского, а также другие важные решения", - отметил Кулеба.

Напомним, в полдень президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что президент США Джо Байден действительно находится в Киеве.

Вскоре появилось и заявление Байдена, в котором он сообщил, что готовится объявить новый пакет помощи для Украины. По информации СМИ, стоимость пакета будет составлять 500 млн долларов.

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Темы: Кулеба ДмитрийБайденКиевРосcия
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