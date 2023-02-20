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У Курській області РФ здетонували боєприпаси у бліндажі зі строковиками, є загиблі

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 20 лютого 2023, 13:15
У Курській області РФ здетонували боєприпаси у бліндажі зі строковиками, є загиблі
Ілюстративне фото, Нацгвардія

У Курській області Росії здетонували боєприпаси у бліндажі, де перебували солдати-строковики, внаслідок чого шестеро військових загинуло.

Джерело: ТАСС із посиланням екстрені служби, Telegram-канали Baza та Mash, РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ

Деталі: В екстрених службах повідомили, що пожежа сталася близько 10:40 в бліндажі біля села Уланок у Суджанському районі. Усередині було семеро людей. Один військовослужбовець вижив, однак дістав опіки.

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ТАСС стверджує, що під час загоряння здетонували боєприпаси, що зберігалися в бліндажі. 

Водночас Telegram-канали повідомляють, що всередині перебували строковики, які топили піч і залили туди бензин. Потім пролунав вибух, спалахнуло полум'я, а на вулицю вибігли тільки двоє військових.

Оновлено: Міністерство оборони РФ підтвердило загибель шістьох військовослужбовців Західного військового округу під час пожежі в бліндажі. За їхніми словами, пожежа сталася через грубе порушення вимог безпеки. Інших подробиць міністерство не наводить.

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Теми: вибухарміяРосія
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