У Курській області РФ здетонували боєприпаси у бліндажі зі строковиками, є загиблі

У Курській області Росії здетонували боєприпаси у бліндажі, де перебували солдати-строковики, внаслідок чого шестеро військових загинуло.

Джерело: ТАСС із посиланням екстрені служби, Telegram-канали Baza та Mash, РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ

Деталі: В екстрених службах повідомили, що пожежа сталася близько 10:40 в бліндажі біля села Уланок у Суджанському районі. Усередині було семеро людей. Один військовослужбовець вижив, однак дістав опіки.

ТАСС стверджує, що під час загоряння здетонували боєприпаси, що зберігалися в бліндажі.

Водночас Telegram-канали повідомляють, що всередині перебували строковики, які топили піч і залили туди бензин. Потім пролунав вибух, спалахнуло полум'я, а на вулицю вибігли тільки двоє військових.

Оновлено: Міністерство оборони РФ підтвердило загибель шістьох військовослужбовців Західного військового округу під час пожежі в бліндажі. За їхніми словами, пожежа сталася через грубе порушення вимог безпеки. Інших подробиць міністерство не наводить.