В Курской области РФ сдетонировали боеприпасы в блиндаже со срочниками, есть погибшие

В Курской области России сдетонировали боеприпасы в блиндаже, где находились солдаты-срочники, в результате чего шесть человек погибли.

Источник: ТАСС со ссылкой на экстренные службы, Telegram-каналы Baza и Mash

Детали: В экстренных службах сообщили, что пожар произошел около 10:40 в блиндаже возле села Уланок в Суджанском районе. Внутри было семь человек. Один военнослужащий выжил, однако получил ожоги.

ТАСС утверждает, что во время возгорания сдетонировали боеприпасы, хранившиеся в блиндаже.

В то же время Telegram-каналы сообщают, что внутри находились срочники, которые топили печь и залили туда бензин. Затем раздался взрыв, вспыхнуло пламя, а на улицу выбежали только двое военных.

Обновлено: Министерство обороны РФ подтвердило гибель шестерых военнослужащих Западного военного округа во время пожара в блиндаже. По их словам, пожар произошел из-за грубого нарушения требований безопасности. Других подробностей министерство не приводит.