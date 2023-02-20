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В Курской области РФ сдетонировали боеприпасы в блиндаже со срочниками, есть погибшие

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 20 февраля 2023, 14:15
Иллюстративное фото, Нацгвардия

В Курской области России сдетонировали боеприпасы в блиндаже, где находились солдаты-срочники, в результате чего шесть человек погибли.

Источник: ТАСС со ссылкой на экстренные службы, Telegram-каналы Baza и Mash

Детали: В экстренных службах сообщили, что пожар произошел около 10:40 в блиндаже возле села Уланок в Суджанском районе. Внутри было семь человек. Один военнослужащий выжил, однако получил ожоги.

ТАСС утверждает, что во время возгорания сдетонировали боеприпасы, хранившиеся в блиндаже. 

В то же время Telegram-каналы сообщают, что внутри находились срочники,  которые топили печь и залили туда бензин. Затем раздался взрыв, вспыхнуло пламя, а на улицу выбежали только двое военных.

Обновлено: Министерство обороны РФ подтвердило гибель шестерых военнослужащих Западного военного округа во время пожара в блиндаже. По их словам, пожар произошел из-за грубого нарушения требований безопасности. Других подробностей министерство не приводит.

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Темы: взрывармияРосcия
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