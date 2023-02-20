Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден отримав табличку на Алеї сміливості і поїхав з Києва

"Європейська правда"Понеділок, 20 лютого 2023, 13:32
Байден отримав табличку на Алеї сміливості і поїхав з Києва
Володимир Зеленський, Джо Байден, фото: ОП

На Алеї сміливості біля Верховної ради відкрили табличку, присвячену президенту США Джозефу Байдену.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після переговорів із Байденом у понеділок у Києві, передає "Європейська правда".

Наразі президент США вже залишив Київ, передає The Associated Press.

Реклама:

"Сьогодні на Алеї сміливості ми відкриваємо табличку, присвячену президенту Байдену. Перший дзвінок уночі 24 лютого минулого року, наші переговори, постійна та незмінна увага до нашої боротьби. Увага до захисту української демократії та особливий внесок президента Байдена у зміцнення позицій свободи у світі", - заявив Зеленський.

 

Нагадаємо, Алея сміливості була відкрита в Києві 23 серпня Володимиром Зеленським і президентом Польщі Анджеєм Дудою. На ній увічнюють імена політичних лідерів та інших представників країн-партнерів, які надають Україні важливу підтримку у боротьбі з РФ.

Теми: БайденКиїввійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Усі новини...
Байден
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Зеленський і Байден говорили про передачу F-16 Україні і покарання Росії
Лідерство США у підтримці України спрямувало дугу історії в бік добра – Зеленський
Останні новини
11:40
У Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
11:30
"Укренерго": через негоду знеструмлені 132 населені пункти, понад 100 – більше доби
11:28
На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку "Зірка сходить"
11:25
Google виплатить 700 мільйонів доларів споживачам у США для врегулювання позову
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
11:05
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення прослуховування в себе вдома, поліція розслідує
11:02
"Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини: дають 200 тисяч кубів газу на добу
10:47
фотоАгент ФСБ, який "вербував" співробітницю СБУ в Одесі, отримав 15 років в’язниці
Усі новини...
Реклама: