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Байден отримав табличку на Алеї сміливості і поїхав з Києва

"Європейська правда"Понеділок, 20 лютого 2023, 14:32
Володимир Зеленський, Джо Байден, фото: ОП

На Алеї сміливості біля Верховної ради відкрили табличку, присвячену президенту США Джозефу Байдену.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після переговорів із Байденом у понеділок у Києві, передає "Європейська правда".

Наразі президент США вже залишив Київ, передає The Associated Press.

"Сьогодні на Алеї сміливості ми відкриваємо табличку, присвячену президенту Байдену. Перший дзвінок уночі 24 лютого минулого року, наші переговори, постійна та незмінна увага до нашої боротьби. Увага до захисту української демократії та особливий внесок президента Байдена у зміцнення позицій свободи у світі", - заявив Зеленський.

 

Нагадаємо, Алея сміливості була відкрита в Києві 23 серпня Володимиром Зеленським і президентом Польщі Анджеєм Дудою. На ній увічнюють імена політичних лідерів та інших представників країн-партнерів, які надають Україні важливу підтримку у боротьбі з РФ.

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Теми: БайденКиїввійнаУкраїна
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