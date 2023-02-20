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Байден получил табличку на Аллее смелости и уехал из Киева

"Европейская правда"Понедельник, 20 февраля 2023, 13:32
Байден получил табличку на Аллее смелости и уехал из Киева
Владимир Зеленский, Джо Байден, фото: ОП

На Аллее смелости возле Верховной рады открыли табличку, посвященную президенту США Джозефу Байдену.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с Байденом в понедельник в Киеве, передает "Европейская правда".

В настоящее время президент США уже покинул Киев, передает The Associated Press.

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"Сегодня на Аллее смелости мы открываем табличку, посвященную президенту Байдену. Первый звонок ночью 24 февраля прошлого года, наши переговоры, постоянное и неизменное внимание к нашей борьбе. Внимание к защите украинской демократии и особый вклад президента Байдена в укрепление позиций свободы в мире", - заявил Зеленский.

 

Напомним, Аллея смелости была открыта в Киеве 23 августа Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой. На ней увековечивают имена политических лидеров и других представителей стран-партнеров, которые оказывают Украине важную поддержку в борьбе с РФ.

На Аллее смелости в Киеве 19 января была открыта табличка с именем президента Европейского совета Шарля Мишеля, который находился с визитом в столице.

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Темы: БайденКиеввойнаУкраина
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