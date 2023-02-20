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Байден получил табличку на Аллее смелости и уехал из Киева

"Европейская правда"Понедельник, 20 февраля 2023, 14:32
Владимир Зеленский, Джо Байден, фото: ОП

На Аллее смелости возле Верховной рады открыли табличку, посвященную президенту США Джозефу Байдену.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с Байденом в понедельник в Киеве, передает "Европейская правда".

В настоящее время президент США уже покинул Киев, передает The Associated Press.

"Сегодня на Аллее смелости мы открываем табличку, посвященную президенту Байдену. Первый звонок ночью 24 февраля прошлого года, наши переговоры, постоянное и неизменное внимание к нашей борьбе. Внимание к защите украинской демократии и особый вклад президента Байдена в укрепление позиций свободы в мире", - заявил Зеленский.

 

Напомним, Аллея смелости была открыта в Киеве 23 августа Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой. На ней увековечивают имена политических лидеров и других представителей стран-партнеров, которые оказывают Украине важную поддержку в борьбе с РФ.

На Аллее смелости в Киеве 19 января была открыта табличка с именем президента Европейского совета Шарля Мишеля, который находился с визитом в столице.

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Темы: БайденКиеввойнаУкраина
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