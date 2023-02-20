У Херсоні мають відновити Алею Героїв України
Понеділок, 20 лютого 2023, 15:56
Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін доручив владі Херсона відновити Алею Героїв України.
Джерело: Херсонська ОВА у Telegram
Дослівно: "Ми неодмінно відновимо це знакове місце, зробимо його навіть краще. Початок покладено – відповідне доручення очільник Херсонщини уже надав міській владі".
Деталі: Відповідне повідомлення було поширено в контексті заходів вшанування памʼяті Героїв Небесної Сотні, які відбулися 20 лютого 2023 року.
Алею Героїв, де херсонці щороку вшановували памʼять Небесної Сотні, російські окупанти варварськи сплюндрували навесні 2022 року: зідрали зображення із захисниками України та зірвали державний герб України.
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