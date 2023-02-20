В Херсоне должны восстановить Аллею Героев Украины
Понедельник, 20 февраля 2023, 14:56
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин поручил властям Херсона восстановить Аллею Героев Украины.
Источник: Херсонская ОГА в Telegram
Дословно: "Мы непременно восстановим это знаковое место, сделаем его даже лучше. Начало положено - соответствующее поручение глава Херсонщины уже дал городским властям".
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Детали: Соответствующее сообщение было распространено в контексте мероприятий почтения памяти Героев Небесной Сотни, которые состоялись 20 февраля 2023 года.
Аллею Героев, где херсонцы ежегодно отдавали дань памяти Небесной Сотни, российские оккупанты варварски осквернили весной 2022 года: содрали изображения с защитниками Украины и сорвали государственный герб Украины.
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