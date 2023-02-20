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В Херсоне должны восстановить Аллею Героев Украины

Валентина РоманенкоПонедельник, 20 февраля 2023, 14:56
В Херсоне должны восстановить Аллею Героев Украины
Аллея Героев в Херсоне до оккупации россиянами. фото горсовета

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин поручил властям Херсона восстановить Аллею Героев Украины.

Источник: Херсонская ОГА в Telegram

Дословно: "Мы непременно восстановим это знаковое место, сделаем его даже лучше. Начало положено - соответствующее поручение глава Херсонщины уже дал городским властям".

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Детали: Соответствующее сообщение было распространено в контексте мероприятий почтения памяти Героев Небесной Сотни, которые состоялись 20 февраля 2023 года.

Аллею Героев, где херсонцы ежегодно отдавали дань памяти Небесной Сотни, российские оккупанты варварски осквернили весной 2022 года: содрали изображения с защитниками Украины и сорвали государственный герб Украины.

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Темы: Херсон
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