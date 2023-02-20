Росіяни обстрілювали Запорізьку область - місцева влада

Влада Запорізької області повідомила про чергову атаку росіян і роботу ППО.

Джерело: Запорізька обласна державна адміністрація

Дослівно: "Зберігайте спокій та перебувайте у безпечних місцях!

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Ворог вчергове атакує Запорізький край.

Не розповсюджуйте фото-, відео-матеріали роботи ППО або місця прильотів до офіційних коментарів. Не допомагайте ворогу орієнтуватися в ситуації на нашій території".

Деталі: Станом на 16:15 повітряну тривогу оголошено у Запорізькій, а також Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях, так само як на Луганщині та в окупованому Криму. Станом на 16:39 тривогу скасували.