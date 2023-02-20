Россияне обстреливали Запорожскую область - местные власти
Понедельник, 20 февраля 2023, 15:17
Власти Запорожской области сообщили об очередной атаке россиян и работе ПВО.
Источник: Запорожская областная государственная администрация
Дословно: "Сохраняйте спокойствие и находитесь в безопасных местах!
Реклама:
Враг в очередной раз атакует Запорожский край.
Не распространяйте фото-, видео-материалы работы ПВО или места прилетов до официальных комментариев. Не помогайте врагу ориентироваться в ситуации на нашей территории".
Детали: По состоянию на 16:15 воздушная тревога объявлена в Запорожской, а также Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях, так же как на Луганщине и в оккупированном Крыму. По состоянию на 16:39 тревогу отменили.
ВИДЕО ДНЯ