Россияне обстреливали Запорожскую область - местные власти

Власти Запорожской области сообщили об очередной атаке россиян и работе ПВО.

Источник: Запорожская областная государственная администрация

Дословно: "Сохраняйте спокойствие и находитесь в безопасных местах!

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Враг в очередной раз атакует Запорожский край.

Не распространяйте фото-, видео-материалы работы ПВО или места прилетов до официальных комментариев. Не помогайте врагу ориентироваться в ситуации на нашей территории".

Детали: По состоянию на 16:15 воздушная тревога объявлена в Запорожской, а также Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях, так же как на Луганщине и в оккупированном Крыму. По состоянию на 16:39 тревогу отменили.