Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне обстреливали Запорожскую область - местные власти

Катерина ТищенкоПонедельник, 20 февраля 2023, 16:17
карта воздушных тревог по состоянию на 16:20, alerts.in.ua

Власти Запорожской области сообщили об очередной атаке россиян и работе ПВО.

Источник: Запорожская областная государственная администрация

Дословно: "Сохраняйте спокойствие и находитесь в безопасных местах!

Враг в очередной раз атакует Запорожский край.

Не распространяйте фото-, видео-материалы работы ПВО или места прилетов до официальных комментариев. Не помогайте врагу ориентироваться в ситуации на нашей территории".

Детали: По состоянию на 16:15 воздушная тревога объявлена в Запорожской, а также Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях, так же как на Луганщине и в оккупированном Крыму. По состоянию на 16:39 тревогу отменили.

Поддержите УП на Patreon

Темы: Запорожская областьвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Арахамия прогнозирует еще минус три мандата нардепов в Верховной Раде

Испания передаст Украине шесть танков Leopard 2

фотоПригожин показал гору трупов вагнеровцев: говорит, убили из-за "снарядного голода"

Украина вводит санкции на 50 лет против всех банков и финансовых учреждений РФ

Победа на руинах не будет настоящей: Папа Франциск призвал к прекращению огня в Украине

фотоВ Киеве поймали прокремлевского блогера, который скрывался в монастыре УПЦ МП

Все новости...
Запорожская область
Разведка Британии рассказала, почему РФ укрепляет оборону на Запорожье, несмотря на фокус на Донбассе
В двух областях ПВО уничтожила 5 вражеских дронов – командование "Восток"
Жители оккупированного юга саботируют паспортизацию россиян – ЦНС
Последние новости
15:24
Финляндия в четверг решит, будет ли предоставлять Украине танки Leopard - СМИ
15:21
Из артиллерии по мирным домам: россияне убили двух пожилых людей на Херсонщине
15:16
Зеленский подписал законы об освобождении коптеров и тепловизоров от пошлины и НДС
15:11
ИнфографикаКак изменился портрет украинцев за год войны – опрос "Рейтинг"
15:01
Как онкобольным пройти бесплатную лучевую терапию – объясняют в Минздраве
14:57
"Слуга" Трухин пошел на сделку со следствием и признал, что предлагал взятку
14:52
Напротив стадиона "Лужники", где Путин собрал массовку на концерт, заметили ПВО
14:38
Арахамия прогнозирует еще минус три мандата нардепов в Верховной Раде
14:36
фотоУкраина презентовала в ОАЭ новую САУ "Богдана", которая освобождала Змеиный
14:32
Испания передаст Украине шесть танков Leopard 2
Все новости...