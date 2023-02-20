Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Король Британії відвідав навчання українських військових

"Європейська правда"Понеділок, 20 лютого 2023, 16:24
Чарльз ІІІ та українські військові, фото: Express

Король Чарльз III ознайомився з режимом підготовки українських військовослужбовців, які тимчасово дислокуються у Великій Британії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Express.

Перебуваючи на південному заході Англії, король Британії став свідком того, як британські та міжнародні партнери навчають українських військовослужбовців атакувати ворожі позиції.

На відео, знятому під час навчань, видно, як солдати вдалині повзають по землі і досягають своїх цілей, поки монарх розмовляє з особовим складом, який проводить навчання.

Під час візиту Його Величність супроводжував начальник Генерального штабу генерал сер Патрік Сандерс, але він також зустрівся з деякими міжнародними військовими, які об'єднали зусилля з Великою Британією для підтримки підготовки українських військ.

Чарльза, який також є главою держави в Новій Зеландії, новозеландський солдат привітав хонгі - традиційним маорійським привітанням, коли двоє людей притискаються носами один до одного.

ВІДЕО ДНЯ

Король також мав можливість поспілкуватися з деякими українськими солдатами, які беруть участь у базовій підготовці.

Курс для українських військовослужбовців триває 35 днів і забезпечує їх необхідними знаннями з летальності та виживання.

 

Серед основних питань, які розглядаються під час навчання, українські солдати вивчають медичну допомогу, поводження зі зброєю, основи польових робіт та стрільбу.

Більшість новобранців, які беруть участь у курсі, не мають або майже не мають військового досвіду, тому набуття цих навичок є для них особливо важливим.

Тим не менш, деякі з тих, хто навчається на курсі, вже отримали безпосередній досвід на фронті.

Вік та досвід тих, хто приєднується до цього курсу, різний. Під час навчання українці також забезпечені перекладачами.

Завдяки тренуванням, що проводяться у Великій Британії для українських військових, 10 тисяч солдатів були приведені до бойової готовності за останні шість місяців.

Королівський візит відбувся в той самий день, коли президент США Джо Байден здійснив неоголошений візит до столиці Києва у зв'язку з наближенням першої річниці російського вторгнення.

Підтримайте УП на Patreon

Теми: Король ЧарльзЗбройні силиУкраїнаВелика Британія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Арахамія прогнозує ще мінус три мандати нардепів у Верховній Раді

Іспанія передасть Україні 6 танків Leopard 2

фотоПригожин показав гору трупів вагнерівців: каже, загинули через "снарядний голод"

Україна вводить санкції на 50 років проти всіх банків та фінансових установ РФ

Перемога на руїнах не буде справжньою: Папа Франциск закликав до припинення вогню в Україні

фотоУ Києві спіймали прокремлівського блогера, який ховався в монастирі УПЦ МП

Усі новини...
Король Чарльз
Король Чарльз – Зеленському: Ми всі так довго хвилювалися і думали про Україну
Зеленський зустрівся із королем Чарльзом
Студента, який кинув яйце в Чарльза ІІІ, звинувачують у "загрозливій поведінці"
Останні новини
15:50
Орбан пригрозив заблокувати продовження санкцій ЄС проти Росії - Politico
15:46
Після критики в ЗМІ Heineken запевняє, що не відмовився від планів піти з Росії
15:42
Путін у Лужниках згадав Отче наш і заявив, що десь іде бій
15:30
Україна бойкотує чемпіонат світу з боксу через участь РФ та Білорусі
15:24
Фінляндія у четвер вирішить, чи надаватиме Україні танки Leopard - ЗМІ
15:21
З артилерії по мирних домівках: росіяни вбили двох літніх людей на Херсонщині
15:16
Зеленський підписав закони про звільнення коптерів та тепловізорів від мита та ПДВ
15:11
ІнфографікаЯк змінився портрет українців за рік війни – опитування "Рейтинг"
15:01
Як онкохворим пройти безкоштовну променеву терапію – пояснюють у МОЗ
14:57
"Слуга" Трухін пішов на угоду зі слідством і визнав, що пропонував хабар
Усі новини...