Чарльз III посетил учения украинских военных

Король Чарльз III ознакомился с режимом подготовки украинских военнослужащих, которые временно дислоцируются в Великобритании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Express.

Находясь на юго-западе Англии, король Великобритании стал свидетелем того, как британские и международные партнеры обучают украинских военнослужащих атаковать вражеские позиции.

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На видео, снятом во время учений, видно, как солдаты вдали ползают по земле и достигают своих целей, пока монарх разговаривает с личным составом, который проводит учения.

Во время визита Его Величество сопровождал начальник Генерального штаба генерал сэр Патрик Сандерс, но он также встретился с некоторыми международными военными, которые объединили усилия с Великобританией для поддержки подготовки украинских войск.

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Чарльза, который также является главой государства в Новой Зеландии, новозеландский солдат поприветствовал хонги - традиционным маорийским приветствием, когда два человека прижимаются носами друг к другу.

Король также имел возможность пообщаться с некоторыми украинскими солдатами, которые участвуют в базовой подготовке.

Курс для украинских военнослужащих длится 35 дней и обеспечивает их необходимыми знаниями по летальности и выживанию.

Среди основных вопросов, которые рассматриваются во время обучения, украинские солдаты изучают медицинскую помощь, обращение с оружием, основы полевых работ и стрельбу.

Большинство новобранцев, участвующих в курсе, не имеют или почти не имеют военного опыта, поэтому приобретение этих навыков является для них особенно важным.

Тем не менее, некоторые из тех, кто учится на курсе, уже получили непосредственный опыт на фронте.

Возраст и опыт тех, кто присоединяется к этому курсу, разный. Во время обучения украинцы также обеспечены переводчиками.

Благодаря тренировкам, проводимым в Великобритании для украинских военных, 10 тысяч солдат были приведены в боевую готовность за последние шесть месяцев.

Королевский визит состоялся в тот самый день, когда президент США Джо Байден совершил необъявленный визит в столицу Киева в связи с приближением первой годовщины российского вторжения.