"Крота" СБУ засудили до 14,5 років тюрми за держзраду

За державну зраду до 14 з половиною років ув’язнення засудили контррозвідника Служби безпеки України.

Джерело: пресслужби СБУ, Офісу генпрокурора, "Судовий репортер"

Деталі: Правоохоронці вказують, що вироком Галицького районного суду Львова чоловіку призначено покарання – 14 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурор в суді довів, що з грудня 2021 по лютий 2022 року правоохоронець діяв на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

Він надавав працівникам спецслужб РФ інформацію про розташування військових частин Збройних сили України, їх чисельність, а також про створення на території України територіальних оборон.

За даними СБУ, викритий "кріт" насамперед намагався виявити локації можливого базування української бойової авіації. Співробітники спецслужби затримали його наприкінці лютого 2022 року у Кропивницькому.

За надану ворогу інформацію обвинувачений отримав винагороду в сумі 17 тисяч гривень, зазначають правоохоронці.

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"Судовий репортер" називає ім'я засудженого - 32 річний контррозвідник СБУ Сергій Говоруха.

Говоруха народився у Знам’янському районі Кіровоградської області. З 2019 року працював оперуповноваженим Департаменту військової контррозвідки СБУ з дислокацією у місті Херсоні. Але наприкінці вересня 2021 року його перевели до Кропивницького, де він став старшим оперуповноваженим.

За версією обвинувачення, ще вересні 2021 року, керуючи однією з військових частин Нацгвардії у Херсоні, Говоруха познайомився з військовослужбовцем, який повідомив що на нього вийшли спецслужби РФ і просять надавати інформацію по оборонній сфері. Говоруха нібито зацікавися і так отримав від солдата електронну скриньку viktor…@yandex.ru представника спецслужб РФ з ніком "Віктор Суворов".

28 грудня 2021 року Говоруха з власної поштової скриньки mamangogo…@rambler.ru написав на viktor…@yandex.ru, пропонуючи таємну інформацію, яка стала йому відома під час служби.

4 січня 2022-го Говоруха начебто поінформував росіян про створення у Кропивницькому територіальної оборону в кількості 43 осіб. Через два дні надіслав дані щодо кількісного складу, анкетними даними і характеристиками співробітників працівників СБУ в Херсоні.

12 січня Говоруха повідомив номер карти для виплат за виконану роботу, і поцікавився подальшою співпрацею.

13 січня, перебуваючи в Києві, Говоруха повідомив, що його переводять до Кропивницького і вже наступного дня інформував, що у місті є чотири потенційно небезпечні об’єкти (склади з боєприпасами, авіабомбами, байрактарами).

24 січня Говоруха надав відомості щодо кількісного складу, з анкетними та характеристиками співробітників працівників СБУ в Кропивницькому. Цього ж дня начебто надіслав номери військових частин, які знаходяться у Кропивницькому.

25 січня написав, що військові частини переведені в посилений режим і формуються списки сімей для евакуації у випадку вторгнення РФ. Ще до початку великої війни, а саме 26 січня передав інформацію щодо військових частин Кіровоградської області та їх кураторів.

У перші дні повномасштабного вторгнення РФ на територію України, Говоруха, за версією обвинувачення, продовжував працювати на російські спецслужби. 24 лютого, перебуваючи на військовому аеродромі в Кіровоградській області, він нібито відправив росіянам інформацію, що там є 25 військових літаків і що вони залишаться вночі на на аеродромі — "птички ночуют на месте".

Остання інформація, яку надав росіянам Говоруха, — до військової частини підвозять ракети для військових літаків та вся авіація знаходиться у військовій частині. 1 березня 2022 року аеродром на Кіровоградщині росіяни обстріляли.

З кінця грудня 2021-го і по 24 лютого 2022 року обвинувачений начебто встиг одержати 17 тисяч гривень винагороди за свою роботу. Для цього використав карту свого неповнолітнього племінника.

У судовому засіданні Говоруха провину не визнав і запевняв, що у той час, коли нібито інформував російські спецслужби, насправді перебував у Києві, на навчанні в Національній академії СБУ. За його словами, з 10 січня по 10 лютого 2022 року. проходив курси підвищення кваліфікації, по напрямку роботи контррозвідувального забезпечення.