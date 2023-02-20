"Крота" СБУ приговорили к 14,5 годам тюрьмы за госизмену

За государственную измену к 14 с половиной годам заключения приговорили контрразведчика Службы безопасности Украины.

Источник: пресс-службы СБУ, Офиса генпрокурора, "Судебный репортер"

Детали: Правоохранители указывают, что приговором Галицкого районного суда Львова мужчине назначено наказание - 14 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

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Прокурор в суде доказал, что с декабря 2021 по февраль 2022 года правоохранитель действовал в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

Он предоставлял работникам спецслужб РФ информацию о расположении воинских частей Вооруженных силы Украины, их численности, а также о создании на территории Украины территориальных оборон.

По данным СБУ, разоблаченный "крот" прежде всего пытался выявить локации возможного базирования украинской боевой авиации. Сотрудники спецслужбы задержали его в конце февраля 2022 года в Кропивницком.

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За предоставленную врагу информацию обвиняемый получил вознаграждение в сумме 17 тысяч гривен, отмечают правоохранители.

"Судебный репортер" называет имя осужденного - 32 летний контрразведчик СБУ Сергей Говоруха.

Говоруха родился в Знаменском районе Кировоградской области. С 2019 года работал оперуполномоченным Департамента военной контрразведки СБУ с дислокацией в городе Херсоне. Но в конце сентября 2021 года его перевели в Кропивницкий, где он стал старшим оперуполномоченным.

По версии обвинения, еще в сентябре 2021 года, руководя одной из воинских частей Нацгвардии в Херсоне, Говоруха познакомился с военнослужащим, который сообщил, что на него вышли спецслужбы РФ и просят предоставлять информацию по оборонной сфере. Говоруха якобы заинтересовался и так получил от солдата электронный ящик viktor...@yandex.ru представителя спецслужб РФ с ником "Виктор Суворов".

28 декабря 2021 года Говоруха с собственного почтового ящика mamangogo...@rambler.ru написал на viktor...@yandex.ru, предлагая тайную информацию, которая стала ему известна во время службы.

4 января 2022-го Говоруха якобы проинформировал россиян о создании в Кропивницком территориальной обороны в количестве 43 человек. Через два дня прислал данные по количественному составу, анкетными данными и характеристиками сотрудников работников СБУ в Херсоне.

12 января Говоруха сообщил номер карты для выплат за выполненную работу, и поинтересовался дальнейшим сотрудничеством.

13 января, находясь в Киеве, Говоруха сообщил, что его переводят в Кропивницкий и уже на следующий день информировал, что в городе есть четыре потенциально опасных объекта (склады с боеприпасами, авиабомбами, байрактарами).

24 января Говоруха предоставил сведения о количественном составе, с анкетными и характеристиками сотрудников сотрудников СБУ в Кропивницком. В этот же день якобы прислал номера воинских частей, которые находятся в Кропивницком.

25 января написал, что воинские части переведены в усиленный режим и формируются списки семей для эвакуации в случае вторжения РФ. Еще до начала большой войны, а именно 26 января передал информацию о воинских частях Кировоградской области и их кураторах.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, Говоруха, по версии обвинения, продолжал работать на российские спецслужбы. 24 февраля, находясь на военном аэродроме в Кировоградской области, он якобы отправил россиянам информацию, что там есть 25 военных самолетов и что они останутся ночью на на аэродроме - "птички ночуют на месте".

Последняя информация, которую предоставил россиянам Говоруха, - в воинскую часть подвозят ракеты для военных самолетов и вся авиация находится в воинской части. 1 марта 2022 года аэродром на Кировоградщине россияне обстреляли.

С конца декабря 2021-го и по 24 февраля 2022 года обвиняемый якобы успел получить 17 тысяч гривен вознаграждения за свою работу. Для этого использовал карту своего несовершеннолетнего племянника.

В судебном заседании Говоруха вину не признал и уверял, что в то время, когда якобы информировал российские спецслужбы, на самом деле находился в Киеве, на учебе в Национальной академии СБУ. По его словам, с 10 января по 10 февраля 2022 года. проходил курсы повышения квалификации, по направлению работы контрразведывательного обеспечения.