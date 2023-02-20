Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Фронт, енергетика, формула миру: У Байдена розкрили деталі переговорів із Зеленським

"Європейська правда"Понеділок, 20 лютого 2023, 16:50

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван розповів про деталі розмови Джо Байдена з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання The Guardian.

"Вони говорили про найближчі місяці з точки зору поля бою, про те, що потрібно Україні, про можливості для досягнення успіху на полі бою. Вони говорили про потреби України в енергетиці, інфраструктурі, економічній підтримці, гуманітарні потреби, а також про політичний бік справи, зокрема про майбутню сесію Генеральної Асамблеї ООН щодо України, а також про українську формулу миру та зусилля України, спрямовані на те, щоб заручитися міжнародною підтримкою справедливого, стійкого і тривалого миру, побудованого на принципах Статуту ООН, головними з яких є суверенітет і територіальна цілісність", - заявив Салліван.

На питання про те, чи говорили Байден і Зеленський про конкретні системи озброєнь, зокрема винищувачі F-16, які можуть бути надані Україні, Салліван відповів нечітко.

"Я думаю, що обидва президенти виклали свої погляди на низку різних можливостей, які обговорювалися в пресі, як нещодавно, так і протягом кількох місяців, і я на цьому зупинюся", - сказав він. 

Як повідомлялося, Байден лише у п'ятницю вирішив здійснити ризикований візит до Києва після того, як отримав брифінг в Овальному кабінет від провідних членів своєї команди з національної безпеки.

За кілька годин до його від'їзду Байдена Сполучені Штати поінформували Росію про плани відвідати українську столицю з метою уникнути конфліктних ситуацій.

ВІДЕО ДНЯ

Під час візиту він анонсував новий пакет військової допомоги від США та додаткові санкції проти Росії за агресію.

Підтримайте УП на Patreon

Теми: БайденЗеленський
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

"Слуга" Трухін пішов на угоду зі слідством і визнав, що пропонував хабар

Арахамія прогнозує ще мінус три мандати нардепів у Верховній Раді

Іспанія передасть Україні 6 танків Leopard 2

фотоПригожин показав гору трупів вагнерівців: каже, загинули через "снарядний голод"

Україна вводить санкції на 50 років проти всіх банків та фінансових установ РФ

Перемога на руїнах не буде справжньою: Папа Франциск закликав до припинення вогню в Україні

Усі новини...
Байден
Медведєв вирішив, що Байден у Києві "клявся у вірності неонацистському режиму"
США перед візитом Байдена до Києва зв’язувались з Росією – АР
Байден отримав табличку на Алеї сміливості і поїхав з Києва
Останні новини
16:08
У Львівській політехніці громадянин Китаю захистив дисертацію українською мовою
16:02
ВідеоБілоруські прикордонники скаржаться на українців: Показують "непристойні жести"
15:50
Орбан пригрозив заблокувати продовження санкцій ЄС проти Росії - Politico
15:46
Після критики в ЗМІ Heineken запевняє, що не відмовився від планів піти з Росії
15:42
відео Путін у Лужниках згадав Отче наш і заявив, що десь іде бій
15:30
Україна бойкотує чемпіонат світу з боксу через участь РФ та Білорусі
15:24
Фінляндія у четвер вирішить, чи надаватиме Україні танки Leopard - ЗМІ
15:21
З артилерії по мирних домівках: росіяни вбили двох літніх людей на Херсонщині
15:16
Зеленський підписав закони про звільнення коптерів та тепловізорів від мита та ПДВ
15:11
ІнфографікаЯк змінився портрет українців за рік війни – опитування "Рейтинг"
Усі новини...