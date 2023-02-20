Фронт, енергетика, формула миру: У Байдена розкрили деталі переговорів із Зеленським

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван розповів про деталі розмови Джо Байдена з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання The Guardian.

"Вони говорили про найближчі місяці з точки зору поля бою, про те, що потрібно Україні, про можливості для досягнення успіху на полі бою. Вони говорили про потреби України в енергетиці, інфраструктурі, економічній підтримці, гуманітарні потреби, а також про політичний бік справи, зокрема про майбутню сесію Генеральної Асамблеї ООН щодо України, а також про українську формулу миру та зусилля України, спрямовані на те, щоб заручитися міжнародною підтримкою справедливого, стійкого і тривалого миру, побудованого на принципах Статуту ООН, головними з яких є суверенітет і територіальна цілісність", - заявив Салліван.

На питання про те, чи говорили Байден і Зеленський про конкретні системи озброєнь, зокрема винищувачі F-16, які можуть бути надані Україні, Салліван відповів нечітко.

"Я думаю, що обидва президенти виклали свої погляди на низку різних можливостей, які обговорювалися в пресі, як нещодавно, так і протягом кількох місяців, і я на цьому зупинюся", - сказав він.

Як повідомлялося, Байден лише у п'ятницю вирішив здійснити ризикований візит до Києва після того, як отримав брифінг в Овальному кабінет від провідних членів своєї команди з національної безпеки.

За кілька годин до його від'їзду Байдена Сполучені Штати поінформували Росію про плани відвідати українську столицю з метою уникнути конфліктних ситуацій.

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Під час візиту він анонсував новий пакет військової допомоги від США та додаткові санкції проти Росії за агресію.