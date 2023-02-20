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Фронт, энергетика, формула мира: У Байдена раскрыли детали переговоров с Зеленским

"Европейская правда"Понедельник, 20 февраля 2023, 16:50

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал о деталях разговора Джо Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание The Guardian.

"Они говорили о ближайших месяцах с точки зрения поля боя, о том, что нужно Украине, о возможностях для достижения успеха на поле боя. Они говорили о потребностях Украины в энергетике, инфраструктуре, экономической поддержке, гуманитарных потребностях, а также о политической стороне дела, в частности о предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, а также об украинской формуле мира и усилиях Украины, направленных на то, чтобы заручиться международной поддержкой справедливого, устойчивого и прочного мира, построенного на принципах Устава ООН, главными из которых являются суверенитет и территориальная целостность", - заявил Салливан.

На вопрос о том, говорили ли Байден и Зеленский о конкретных системах вооружений, в частности истребителях F-16, которые могут быть предоставлены Украине, Салливан ответил нечетко.

"Я думаю, что оба президента изложили свои взгляды на ряд различных возможностей, которые обсуждались в прессе, как недавно, так и в течение нескольких месяцев, и я на этом остановлюсь", - сказал он.

Как сообщалось, Байден только в пятницу решил совершить рискованный визит в Киев после того, как получил брифинг в Овальном кабинете от ведущих членов своей команды по национальной безопасности.

Как сообщалось, за несколько часов до отъезда Байдена Соединенные Штаты проинформировали Россию о планах посетить украинскую столицу с целью избежать конфликтных ситуаций.

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Во время визита он анонсировал новый пакет военной помощи от США и дополнительные санкции против России за агрессию.

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Темы: БайденЗеленский
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