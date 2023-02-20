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Наступний "Рамштайн" може пройти у середині березня – Резніков

"Європейська правда"Понеділок, 20 лютого 2023, 17:31
Рамштайн 9. фото з Твіттера Резнікова

Наступне засідання у форматі "Рамштайн" може пройти у середині березня, ймовірно, воно проходитиме онлайн.

Про це на брифінгу повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, передає "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Наступна дата, якщо я не помиляюся, це — середина березня. Але з високою ймовірністю вона буде онлайн. Я думаю, що річниця "Рамштайну", який почався в квітні торік, напевно і буде у Рамштайні, безпосередньо у військовій цій авіабазі. А у березні, я думаю, я буду мати нагоду підключатися з Києва", - поінформував чиновник.

Окремо, відповідаючи на питання про те, коли він дізнався, що президент США Джо Байден приїде до Києва, Резніков сказав, що нещодавно.

"Це все трималося реально у досить закритому режимі, тому для багатьох нас це теж стало сюрпризом. Я пакував валізи у Польщу, відверто кажучи", - уточнив він.

Про підсумки попереднього засідання контактної групи з питань озброєння України читайте у статті "Рамштайн" без літаків, але з надією: як союзники готуватимуть Україну до наступу.

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Теми: РамштайнРезніков
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