Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Следующий "Рамштайн" может пройти в середине марта – Резников

"Европейская правда"Понедельник, 20 февраля 2023, 16:31
Следующий Рамштайн может пройти в середине марта – Резников
Рамштайн 9. фото из Твиттера Резникова

Следующее заседание в формате "Рамштайн" может пройти в середине марта, вероятно, оно будет проходить онлайн.

Об этом на брифинге сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Следующая дата, если я не ошибаюсь, это - середина марта. Но с высокой вероятностью она будет онлайн. Я думаю, что годовщина "Рамштайна", который начался в апреле прошлого года, наверное и будет в Рамштайне, непосредственно на военной этой авиабазе. А в марте, я думаю, я буду иметь возможность подключаться из Киева", - проинформировал чиновник.

Реклама:

Отдельно, отвечая на вопрос о том, когда он узнал, что президент США Джо Байден приедет в Киев, Резников сказал, что недавно.

"Это все держалось реально в достаточно закрытом режиме, поэтому для многих нас это тоже стало сюрпризом. Я паковал чемоданы в Польшу, откровенно говоря", - уточнил он.

Об итогах предыдущего заседания контактной группы по вопросам вооружения Украины читайте в статье "Рамштайн" без самолетов, но с надеждой: как союзники будут готовить Украину к наступлению.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: РамштайнРезников
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Рамштайн
Во властных кругах обсуждали слухи о том, что Израиль передает данные России – посол
Милли рассказал, сколько украинских военных союзники подготовили для наступления
Глава Пентагона открыл "Рамштайн": Сейчас ключевой момент в войне
Последние новости
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в двух районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
Все новости...
Реклама: