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Следующий "Рамштайн" может пройти в середине марта – Резников

"Европейская правда"Понедельник, 20 февраля 2023, 17:31
Рамштайн 9. фото из Твиттера Резникова

Следующее заседание в формате "Рамштайн" может пройти в середине марта, вероятно, оно будет проходить онлайн.

Об этом на брифинге сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Следующая дата, если я не ошибаюсь, это - середина марта. Но с высокой вероятностью она будет онлайн. Я думаю, что годовщина "Рамштайна", который начался в апреле прошлого года, наверное и будет в Рамштайне, непосредственно на военной этой авиабазе. А в марте, я думаю, я буду иметь возможность подключаться из Киева", - проинформировал чиновник.

Отдельно, отвечая на вопрос о том, когда он узнал, что президент США Джо Байден приедет в Киев, Резников сказал, что недавно.

"Это все держалось реально в достаточно закрытом режиме, поэтому для многих нас это тоже стало сюрпризом. Я паковал чемоданы в Польшу, откровенно говоря", - уточнил он.

Об итогах предыдущего заседания контактной группы по вопросам вооружения Украины читайте в статье "Рамштайн" без самолетов, но с надеждой: как союзники будут готовить Украину к наступлению.

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Темы: РамштайнРезников
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