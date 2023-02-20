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Блінкен в Туреччині обговорив з Ердоганом підтримку України

"Європейська правда"Понеділок, 20 лютого 2023, 17:56

Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі у понеділок обговорив, серед іншого, підтримку України у війні проти Росії.

Про це повідомила пресслужба Держдепартаменту США, пише "Європейська правда".

"Блінкен підтвердив зобов’язання Сполучених Штатів надавати необхідну допомогу нашому союзнику по НАТО Туреччині та висловив співчуття всім, хто постраждав від землетрусів. Обидва лідери також обговорили підтримку України в її захисті від російської агресії та наголосили на необхідності більш тісної співпраці у двосторонніх питаннях, включаючи оборону, енергетику, торгівлю та колективну безпеку", - йдеться у заяві Держдепу.

Зустріч відбулася в залі для почесних гостей столичного аеропорту "Есенбога" в закритому для преси режимі.

Блінкен вперше за час свого перебування на посаді приїхав до Туреччини.

Головною темою для візиту Блінкена став руйнівний землетрус, внаслідок якого лише у Туреччині підтверджено загибель понад 41 тисячі осіб, та надання Туреччині допомоги.

Блінкен також використав візит, щоб чинити тиску на Туреччину задля якнайшвидшого вступу Фінляндії та Швеції у НАТО.

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Теми: БлінкенЕрдоганТуреччинадопомога Україні
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