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Блинкен в Турции обсудил с Эрдоганом поддержку Украины

"Европейская правда"Понедельник, 20 февраля 2023, 17:56

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре в понедельник обсудил, среди прочего, поддержку Украины в войне против России.

Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США, пишет "Европейская правда".

"Блинкен подтвердил обязательства Соединенных Штатов оказывать необходимую помощь нашему союзнику по НАТО Турции и выразил соболезнования всем, кто пострадал от землетрясений. Оба лидера также обсудили поддержку Украины в ее защите от российской агрессии и подчеркнули необходимость более тесного сотрудничества в двусторонних вопросах, включая оборону, энергетику, торговлю и коллективную безопасность", - говорится в заявлении Госдепа.

Встреча состоялась в зале для почетных гостей столичного аэропорта "Эсенбога" в закрытом для прессы режиме.

Блинкен впервые за время своего пребывания в должности приехал в Турцию.

Главной темой для визита Блинкена стало разрушительное землетрясение, в результате которого только в Турции подтверждена гибель более 41 тысячи человек, и оказание Турции помощи.

Блинкен также использовал визит, чтобы оказать давление на Турцию для скорейшего вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

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Темы: БлинкенЭрдоганТурцияпомощь Украине
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