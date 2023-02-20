Делегація парламенту Грузії відмовилась від візиту в Київ у річницю вторгнення РФ

Делегація парламенту Грузії відмовилася відвідати Київ у річницю російського вторгнення - 24 лютого.

Інформацію підтвердив член правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Заркуа, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

"Коли високопоставлені особи України закликають нашу державу до відкриття другого фронту, коли ув'язненого Саакашвілі, у якого багато серйозних звинувачень, називають політв'язнем, я думаю, що це не залишає місця для дипломатичних відносин", - сказав він.

"Так, нас запрошують в Україну 24 лютого, хоча ми відмовляємося", - заявив Заркуа, якого цитує видання Interpressnews.

Водночас Заркуа додав, що влада Грузії "підтримує український народ", робить "усе на всіх рівнях", тоді як багато сильних країн, зокрема і європейських, "не наважилися зробити те, що наважилася Грузія проти Росії".

Раніше про те, що делегація парламенту Грузії відмовилася відвідати Київ 24 лютого, повідомив опозиціонер, лідер партії "Стратегія Агмашенебелі" Георгій Вашадзе.

Нагадаємо, спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що запровадження прямих санкцій проти Росії та обмеження на в’їзд росіян серйозно зашкодили би економіці Грузії, та розкритикував заклики опозиції до такого кроку.