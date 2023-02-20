Делегация парламента Грузии отказалась от визита в Киев в годовщину вторжения РФ

Делегация парламента Грузии отказалась посетить Киев в годовщину российского вторжения - 24 февраля.

Информацию подтвердил член правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Заркуа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Когда высокопоставленные лица Украины призывают наше государство к открытию второго фронта, когда заключенного Саакашвили, у которого много серьезных обвинений, называют политзаключенным, я думаю, что это не оставляет места для дипломатических отношений", - сказал он.

"Да, нас приглашают в Украину 24 февраля, хотя мы отказываемся", - заявил Заркуа, которого цитирует издание Interpressnews.

В то же время Заркуа добавил, что власти Грузии "поддерживают украинский народ", делают "все на всех уровнях", тогда как многие сильные страны, в том числе и европейские, "не решились сделать то, что решилась Грузия против России".

Ранее о том, что делегация парламента Грузии отказалась посетить Киев 24 февраля, сообщил оппозиционер, лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.

Напомним, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что введение прямых санкций против России и ограничения на въезд россиян серьезно повредили бы экономике Грузии, и раскритиковал призывы оппозиции к такому шагу.