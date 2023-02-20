Окупанти весь день гатили по інфраструктурі Донеччини: є загиблий та поранені
Понеділок, 20 лютого 2023, 17:31
Російські окупанти протягом доби завдавали ударів по школі, пункту незламності, житлових будинках, промислових підприємствах, магазинах Донеччини – одна людина загинула, двоє отримали поранення.
Джерело: очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram
Пряма мова: "Протягом дня росіяни завдали артилерійських ударів по Торецьку, із реактивних систем залпового вогню "Град" обстріляли село Новий Комар, били артилерією та ракетою по Авдіївці".
Реклама:
Деталі: Внаслідок обстрілів знищені або пошкоджені житлові будинки, школа, пункт незламності, автомобілі, магазини, кав'ярня та приміщення промислових підприємств.
У селі Іванопілля Костянтинівської громади внаслідок обстрілу загинула одна людина, двоє отримали поранення.
ВІДЕО ДНЯ