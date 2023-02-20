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Окупанти весь день гатили по інфраструктурі Донеччини: є загиблий та поранені

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 20 лютого 2023, 18:31
Наслідки обстрілу Донеччини 20 лютого, фото: очільник Донецької ОВА Павло Кириленко

Російські окупанти протягом доби завдавали ударів по школі, пункту незламності, житлових будинках, промислових підприємствах, магазинах Донеччини – одна людина загинула, двоє отримали поранення.

Джерело: очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram

Пряма мова: "Протягом дня росіяни завдали артилерійських ударів по Торецьку, із реактивних систем залпового вогню "Град" обстріляли село Новий Комар, били артилерією та ракетою по Авдіївці".

Деталі: Внаслідок обстрілів знищені або пошкоджені житлові будинки, школа, пункт незламності, автомобілі, магазини, кав'ярня та приміщення промислових підприємств.

У селі Іванопілля Костянтинівської громади внаслідок обстрілу загинула одна людина, двоє отримали поранення.

  

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Теми: Донецька областьобстрілвоєнні злочинивійна
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