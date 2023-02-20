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Оккупанты весь день били по инфраструктуре Донетчины: есть погибший и раненые

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 20 февраля 2023, 18:31
Последствия обстрела Донетчины 20 февраля, фото: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Российские оккупанты в течение суток нанесли удары по школе, пункту незламности, жилым домам, магазинам и кафе в Донецкой области - один человек погиб, двое получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь: "В течение дня россияне нанесли артиллерийские удары по Торецку, из реактивных систем залпового огня "Град" обстреляли село Новый Комар, били артиллерией и ракетой по Авдеевке".

Детали: В результате обстрелов уничтожены или повреждены жилые дома, школа, пункт несокрушимости, автомобили, магазины, кафе и помещения промышленных предприятий.

В селе Иванополье Константиновской громады в результате обстрела погиб один человек, двое получили ранения.

 
 

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Темы: Донецкая областьобстрелвоенные преступлениявойна
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