Оккупанты весь день били по инфраструктуре Донетчины: есть погибший и раненые
Понедельник, 20 февраля 2023, 17:31
Российские оккупанты в течение суток нанесли удары по школе, пункту незламности, жилым домам, магазинам и кафе в Донецкой области - один человек погиб, двое получили ранения.
Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram
Прямая речь: "В течение дня россияне нанесли артиллерийские удары по Торецку, из реактивных систем залпового огня "Град" обстреляли село Новый Комар, били артиллерией и ракетой по Авдеевке".
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Детали: В результате обстрелов уничтожены или повреждены жилые дома, школа, пункт несокрушимости, автомобили, магазины, кафе и помещения промышленных предприятий.
В селе Иванополье Константиновской громады в результате обстрела погиб один человек, двое получили ранения.
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