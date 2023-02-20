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Авіація завдала 16 ударів по скупченню ворога та по ЗРК окупантів – Генштаб

Альона Мазуренко Понеділок, 20 лютого 2023, 18:55
фото: Генштаб

Протягом доби окупанти здійснили понад 20 авіаударів, ворог продовжує обстрілювати навіть окуповані райони Херсонської області, щоб звинуватити у цьому ЗСУ. Основні зусилля росіяни зосередили на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Протягом доби противник завдав 3 ракетних та 22 авіаційних удари. Здійснив понад 30 обстрілів з РСЗВ.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках".

Деталі: Водночас, авіація сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу ворога на вогневій позиції.

Протягом доби ворог обстріляв населені пункти Сумської області, а також понад 20 районів н.п. на Харківщині.

Також ворог здійснював обстріли населених пунктів на Куп’янському та Лиманському напрямках

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На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали понад 15 районів населених пунктів, на Авдіївському та Шахтарському – понад 20 н.п., На Запорізькому – 23 н.п., на Херсонському – понад 30 н.п.

У Генштабі повідомили, що 19 лютого, з артилерії, російські окупаційні війська обстріляли місто Гола Пристань Херсонської області, щоб звинуватити у цьому ЗСУ.

Також окупанти продовжують обстріли цивільних об’єктів окремих н.п. Каховського та Голопристанського районів Херсонської області, щоб сформування негативне ставлення до сил оборони України.

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Теми: Генштабвійна
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