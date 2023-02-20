Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Авиация нанесла 16 ударов по скоплению врага и по ЗРК оккупантов – Генштаб

Алена МазуренкоПонедельник, 20 февраля 2023, 17:55
Авиация нанесла 16 ударов по скоплению врага и по ЗРК оккупантов – Генштаб
фото: Генштаб

В течение суток оккупанты совершили более 20 авиаударов, враг продолжает обстреливать даже оккупированные районы Херсонской области, чтобы обвинить в этом ВСУ. Основные усилия россияне сосредоточили на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Источник: Генштаб

Дословно: "В течение суток противник нанес 3 ракетных и 22 авиационных удара. Осуществил более 30 обстрелов из РСЗО.

Реклама:

Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях".

Детали: В то же время, авиация сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и удара по зенитно-ракетному комплексу врага на огневой позиции.

В течение суток враг обстрелял населенные пункты Сумской области, а также более 20 районов н.п. на Харьковщине.

ВИДЕО ДНЯ

Также враг осуществлял обстрелы населенных пунктов на Купянском и Лиманском направлениях

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись более 15 районов населенных пунктов, на Авдеевском и Шахтерском - более 20 н.п., на Запорожском - 23 н.п., на Херсонском - более 30 н.п.

В Генштабе сообщили, что 19 февраля, из артиллерии, российские оккупационные войска обстреляли город Голая Пристань Херсонской области, чтобы обвинить в этом ВСУ.

Также оккупанты продолжают обстрелы гражданских объектов отдельных н.п. Каховского и Голопристанского районов Херсонской области, чтобы сформировать негативное отношение к силам обороны Украины.

Темы: Генштабвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Генштаб
За сутки оккупанты нанесли 4 ракетных и 30 авиаударов – Генштаб
Силы обороны уничтожили еще 470 оккупантов и 23 танка врага
Авиация нанесла 14 ударов по районам скопления врага – сводка
Последние новости
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в двух районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
Все новости...
Реклама: