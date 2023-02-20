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Авиация нанесла 16 ударов по скоплению врага и по ЗРК оккупантов – Генштаб

Алена МазуренкоПонедельник, 20 февраля 2023, 18:55
фото: Генштаб

В течение суток оккупанты совершили более 20 авиаударов, враг продолжает обстреливать даже оккупированные районы Херсонской области, чтобы обвинить в этом ВСУ. Основные усилия россияне сосредоточили на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Источник: Генштаб

Дословно: "В течение суток противник нанес 3 ракетных и 22 авиационных удара. Осуществил более 30 обстрелов из РСЗО.

Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях".

Детали: В то же время, авиация сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и удара по зенитно-ракетному комплексу врага на огневой позиции.

В течение суток враг обстрелял населенные пункты Сумской области, а также более 20 районов н.п. на Харьковщине.

Также враг осуществлял обстрелы населенных пунктов на Купянском и Лиманском направлениях

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На Бахмутском направлении обстрелам подверглись более 15 районов населенных пунктов, на Авдеевском и Шахтерском - более 20 н.п., на Запорожском - 23 н.п., на Херсонском - более 30 н.п.

В Генштабе сообщили, что 19 февраля, из артиллерии, российские оккупационные войска обстреляли город Голая Пристань Херсонской области, чтобы обвинить в этом ВСУ.

Также оккупанты продолжают обстрелы гражданских объектов отдельных н.п. Каховского и Голопристанского районов Херсонской области, чтобы сформировать негативное отношение к силам обороны Украины.

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Темы: Генштабвойна
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