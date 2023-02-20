США надають Україні додаткові $10 млн на ремонт енергетичного обладнання – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен розпорядився виділити 10 мільйонів доларів допомоги Україні для відновлення енергетичної системи, що потерпає від обстрілів Росії.

Про це йдеться в його заяві, яку цитує "Європейська правда".

"Я розпорядився виділити додаткові 10 мільйонів доларів на підтримку наших постійних зусиль з надання надзвичайної допомоги для підтримки енергетичної інфраструктури України в умовах безперервних ракетних і безпілотних атак з боку Росії", – заявив Блінкен.

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Він підкреслив, що США "продовжують згуртовувати світ на підтримку України" і схвалюють рішення понад 50 країн "об'єднатися на знак солідарності з Україною, яка захищає свій суверенітет і територіальну цілісність".

"Тільки Росія може припинити свою війну сьогодні. Поки вона цього не зробить, ми будемо стояти разом з Україною стільки, скільки буде потрібно для зміцнення її військових на полі бою, щоб вони мали якомога сильнішу позицію за будь-яким майбутнім столом переговорів", – додав очільник американської дипломатії.

Минулого місяця стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена скерує 125 мільйонів доларів на електричні компоненти та інші матеріали, які допоможуть ремонтним бригадам в Україні усувати наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

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Як відомо, з жовтня 2022 року Росія посилила удари по українській електромережі та інших об'єктах критичної інфраструктури, що призвело до дефіциту в енергосистемі України та масових відключень світла.