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США предоставляют Украине дополнительные $10 млн на ремонт энергетического оборудования - Блинкен

"Европейская правда"Понедельник, 20 февраля 2023, 18:13

Государственный секретарь США Энтони Блинкен распорядился выделить 10 миллионов долларов помощи Украине для восстановления энергетической системы, страдающей от обстрелов России.

Об этом говорится в его заявлении, которое цитирует "Европейская правда".

"Я распорядился выделить дополнительные 10 миллионов долларов на поддержку наших постоянных усилий по оказанию чрезвычайной помощи для поддержки энергетической инфраструктуры Украины в условиях непрерывных ракетных и беспилотных атак со стороны России", - заявил Блинкен.

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Он подчеркнул, что США "продолжают сплачивать мир в поддержку Украины" и одобряют решение более 50 стран "объединиться в знак солидарности с Украиной, которая защищает свой суверенитет и территориальную целостность".

"Только Россия может прекратить свою войну сегодня. Пока она этого не сделает, мы будем стоять вместе с Украиной столько, сколько потребуется для укрепления ее военных на поле боя, чтобы они имели как можно более сильную позицию за любым будущим столом переговоров", - добавил глава американской дипломатии.

В прошлом месяце стало известно, что администрация президента США Джо Байдена направит 125 миллионов долларов на электрические компоненты и другие материалы, которые помогут ремонтным бригадам в Украине устранять последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре.

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Как известно, с октября 2022 года Россия усилила удары по украинской электросети и другим объектам критической инфраструктуры, что привело к дефициту в энергосистеме Украины и массовым отключениям света.

Темы: СШАэнергетикаденьгиУкраина
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