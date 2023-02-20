Окупанти продовжують примусово роздавати паспорти РФ на окупованій Херсонщині – Генштаб

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію українців на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Противник продовжує примусову російську паспортизацію громадян України на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області.

Зокрема, російська окупаційна так звана влада у Скадовську та Каланчаку, погрожуючи конфіскацією особистого майна, змушує прискорити процес отримання російських паспортів та переоформлення бізнесу рухомого і нерухомого майна за російським законодавством.

В разі відсутності російського паспорта пенсіонерам погрожують залишити їх без пенсійних виплат".

Деталі: Повідомляється, що у місцевих громадян виникла соціальна напруга та побоювання щодо втрати власного майна та бізнесу.