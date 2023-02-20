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Окупанти продовжують примусово роздавати паспорти РФ на окупованій Херсонщині – Генштаб

Альона Мазуренко Понеділок, 20 лютого 2023, 19:44
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію українців на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. 

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Противник продовжує примусову російську паспортизацію громадян України на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області.

Зокрема, російська окупаційна так звана влада у Скадовську та Каланчаку, погрожуючи конфіскацією особистого майна, змушує прискорити процес отримання російських паспортів та переоформлення бізнесу рухомого і нерухомого майна за російським законодавством.

В разі відсутності російського паспорта пенсіонерам погрожують залишити їх без пенсійних виплат".

Деталі: Повідомляється, що у місцевих громадян виникла соціальна напруга та побоювання щодо втрати власного майна та бізнесу.

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Теми: ГенштабокупаціяпаспортХерсонська область
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