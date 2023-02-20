Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты продолжают принудительно раздавать паспорта РФ на оккупированной Херсонщине – Генштаб

Алена МазуренкоПонедельник, 20 февраля 2023, 19:44
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию украинцев на временно оккупированных территориях Херсонской области. 

Источник: Генштаб

Дословно: "Противник продолжает принудительную российскую паспортизацию граждан Украины на временно занятых территориях Херсонской области.

В частности, российская оккупационная так называемая власть в Скадовске и Каланчаке, угрожая конфискацией личного имущества, заставляет ускорить процесс получения российских паспортов и переоформления бизнеса движимого и недвижимого имущества по российскому законодательству.

В случае отсутствия российского паспорта пенсионерам угрожают оставить их без пенсионных выплат".

Детали: Сообщается, что у местных граждан возникло социальное напряжение и опасения относительно потери собственного имущества и бизнеса.

Поддержите УП на Patreon

Темы: Генштабоккупацияпаспорт Херсонская область
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоНочная охота спецназовцев СБУ: сгорели 5 российских танков и САУ "Акация"

Байден о приостановлении РФ договора о ядерном оружии: Большая ошибка

Обновлено"Слуга" Трухин пошел на сделку со следствием и признал, что предлагал взятку

Арахамия прогнозирует еще минус три мандата нардепов в Верховной Раде

Испания передаст Украине шесть танков Leopard 2

фотоПригожин показал гору трупов вагнеровцев: говорит, погибли из-за "снарядного голода"

Все новости...
Генштаб
Авиация нанесла 16 ударов по скоплению врага и по ЗРК оккупантов – Генштаб
Защитники за сутки уничтожили 820 оккупантов, вражеский самолет и 6 танков
Силы обороны ударили по 20 районам сосредоточения врага – сводка
Последние новости
18:25
Более полумиллиона украинских детей стали вынужденными переселенцами за границу – МОН
18:24
Закрыла в стиральной машинке: полиция открыла дело против девушки, которая издевалась над енотом
18:20
ЕС не смог согласовать десятый пакет санкций против России - СМИ
18:19
На Amazon – бум на книги, написанные ChatGPT: одна из них рассказывает о финансовой грамотности детям
18:14
Бойцы ГПСУ отбили два штурма на Бахмутском направлении: РФ потеряла десятки людей
18:04
Деньги под контролем: какие приложения помогут управлять личными финансами
18:04
В прошлом году украинские дети провели в укрытиях более 900 часов
17:47
Боты Пригожина пришли на "путинг" выпрашивать снаряды – ВВС
17:45
видеоНочная охота спецназовцев СБУ: сгорели 5 российских танков и САУ "Акация"
17:35
Международная федерация журналистов приостановила членство россиян из-за войны в Украине
Все новости...