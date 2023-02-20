Оккупанты продолжают принудительно раздавать паспорта РФ на оккупированной Херсонщине – Генштаб

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию украинцев на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Источник: Генштаб

Дословно: "Противник продолжает принудительную российскую паспортизацию граждан Украины на временно занятых территориях Херсонской области.

В частности, российская оккупационная так называемая власть в Скадовске и Каланчаке, угрожая конфискацией личного имущества, заставляет ускорить процесс получения российских паспортов и переоформления бизнеса движимого и недвижимого имущества по российскому законодательству.

В случае отсутствия российского паспорта пенсионерам угрожают оставить их без пенсионных выплат".

Детали: Сообщается, что у местных граждан возникло социальное напряжение и опасения относительно потери собственного имущества и бизнеса.