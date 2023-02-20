Вантажівка зіткнулась з мікроавтобусом на Закарпатті: загинули 3 дорослих і дитина
Понеділок, 20 лютого 2023, 19:44
У Мукачівському районі Закарпатської області сталася автотроща, внаслідок якої загинули четверо людей, серед яких одна дитина. Ще один чоловік отримав політравми.
Джерело: обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Facebook
Деталі: ДТП сталася в понеділок біля села Нижні Ворота на автошляху Київ – Чоп.
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За поки невстановленої причини, мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter зіткнувся з вантажівкою Renault.
Надзвичайникам ДСНС, які прибули на місце аварії, довелося використовувати спецінструмент, щоб допомогли травмованому водієві вибратися з кабіни багатотонника.
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Після того вони деблокували тіла загиблих з мікроавтобуса.
Причину та інші деталі аварії з’ясовують правоохоронці.