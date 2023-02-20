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Вантажівка зіткнулась з мікроавтобусом на Закарпатті: загинули 3 дорослих і дитина

Євген КізіловПонеділок, 20 лютого 2023, 20:44
фото з місця трагедії, джерело: ДСНС

У Мукачівському районі Закарпатської області сталася автотроща, внаслідок якої загинули четверо людей, серед яких одна дитина. Ще один чоловік отримав політравми.

Джерело: обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Facebook

Деталі: ДТП сталася в понеділок біля села Нижні Ворота на автошляху Київ – Чоп.

За поки невстановленої причини, мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter зіткнувся з вантажівкою Renault.

Надзвичайникам ДСНС, які прибули на місце аварії, довелося використовувати спецінструмент, щоб допомогли травмованому водієві вибратися з кабіни багатотонника.

Після того вони деблокували тіла загиблих з мікроавтобуса.

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Причину та інші деталі аварії з’ясовують правоохоронці.

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Теми: ДТПЗакарпаттяжертвидіти
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