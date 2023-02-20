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Грузовик столкнулся с микроавтобусом на Закарпатье: погибли 3 взрослых и ребенок

Евгений КизиловПонедельник, 20 февраля 2023, 20:44
фото с места трагедии, источник: ГСЧС

В Мукачевском районе Закарпатской области произошла автокатастрофа, в результате которой погибли четыре человека, среди которых один ребенок. Еще один человек получил политравмы.

Источник: областное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook

Детали: ДТП произошло в понедельник возле села Нижние Ворота на автодороге Киев - Чоп.

По пока неустановленной причине, микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулся с грузовиком Renault.

Чрезвычайникам из ГСЧС, которые прибыли на место аварии, пришлось использовать специнструмент, чтобы помогли травмированному водителю выбраться из кабины многотонника.

После этого они деблокировали тела погибших из микроавтобуса.

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Причину и другие детали аварии выясняют правоохранители.

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Темы: ДТПЗакарпатьежертвыдети
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