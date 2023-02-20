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Близько 30 країн закликали МОК відсторонити росіян і білорусів від Олімпіади

"Європейська правда"Понеділок, 20 лютого 2023, 20:54

Уряди майже 30 країн, включаючи господарку Олімпіади-2024 Францію, закликали Міжнародний олімпійський комітет усунути спортсменів з Росії та Білорусі від участі в іграх у Парижі через проблеми з чіткістю їхнього "нейтралітету".

Про це йдеться у листі близько 30 країн на адресу МОК, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Politico, яке ознайомилось зі змістом звернення.

МОК раніше заявив, що вивчить можливість того, аби російські та білоруські спортсмени могли виступати у Парижі під нейтральним прапором. Це викликало обурення у Києві, а тепер отримало конкретну відповідь з боку союзників України, підкреслює видання.

У листі близько 30 країн відзначили зв'язки між спортом і військовими в Росії та Білорусі.

"Доки ці фундаментальні питання та суттєва відсутність ясності і конкретних деталей щодо дієвості моделі "нейтральності" не буде вирішено, ми не згодні з тим, щоб російські та білоруські спортсмени мають бути допущені до змагань", - сказано у листі.

Крім того, "у Росії та Білорусі спорт і політика тісно переплетені", заявили країни.

Вони підкреслили, що на тлі жорстокості президента Росії Владіміра Путіна в Україні "немає жодних практичних причин відходити від режиму виключення російських і білоруських спортсменів, встановленого МОК у своїй заяві від 28 лютого 2022 року".

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"У нас є серйозні сумніви у тому, наскільки реально для російських та білоруських олімпійських спортсменів змагатися під нейтральним прапором - на умовах МОК про відсутність ідентифікації зі своєю країною - коли вони безпосередньо фінансуються і підтримуються своїми державами, на відміну, наприклад, від професійних тенісистів", - додається у заяві.

"Сильні зв'язки та афілійованість російських спортсменів з російськими військовими також викликають явну стурбованість", - заявили країни. 

"Тому наш колективний підхід ніколи не був дискримінацією лише за національною ознакою, але ці серйозні побоювання мають бути враховані МОК", - йдеться у зверненні.

Лист підписали представники урядів Німеччини, Британії та США, а також Франції. Підпис французів завдасть МОК найбільшого головного болю, оскільки Париж прийматиме Олімпійські ігри.

До числа тих, хто підписав лист, входять: Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Греція, Ісландія, Ірландія, Південна Корея, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Румунія, Словаччина, Словенія та Швеція.

Нагадаємо, країни Балтії та Польща офіційно просять МОК не пускати на Олімпіаду росіян і білорусів. В уряді Австрії також виступили проти участі росіян і білорусів в Олімпіаді-2024

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Теми: ОлімпіадаРосіяБілорусьсвіт
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