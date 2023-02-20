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Около 30 стран призвали МОК отстранить росссиян и белорусов от Олимпиады

"Европейская правда"Понедельник, 20 февраля 2023, 19:54

Правительства почти 30 стран, включая хозяйку Олимпиады-2024 Францию, призвали Международный олимпийский комитет отстранить россиян и белорусов от участия в играх в Париже из-за проблем с четкостью "нейтралитета" спортсменов.

Об этом говорится в письме около 30 стран в адрес МОК, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Politico, которое ознакомилось с содержанием обращения.

МОК ранее заявил, что изучит возможность того, чтобы российские и белорусские спортсмены могли выступать в Париже под нейтральным флагом. Это вызвало возмущение в Киеве, а теперь получило конкретный ответ со стороны союзников Украины, подчеркивает издание.

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В письме около 30 стран отметили связи между спортом и военными в России и Беларуси.

"Пока эти фундаментальные вопросы и существенное отсутствие ясности и конкретных деталей относительно действенности модели "нейтральности" не будет решено, мы не согласны с тем, чтобы российские и белорусские спортсмены должны быть допущены к соревнованиям", - сказано в письме.

Кроме того, "в России и Беларуси спорт и политика тесно переплетены", заявили страны.

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Они подчеркнули, что на фоне жестокости президента России Владимира Путина в Украине "нет никаких практических причин отходить от режима исключения российских и белорусских спортсменов, установленного МОК в своем заявлении от 28 февраля 2022 года".

"У нас есть серьезные сомнения в том, насколько реально для российских и белорусских олимпийских спортсменов соревноваться под нейтральным флагом - на условиях МОК об отсутствии идентификации со своей страной - когда они непосредственно финансируются и поддерживаются своими государствами, в отличие, например, от профессиональных теннисистов", - добавляется в заявлении.

"Сильные связи и аффилированность российских спортсменов с российскими военными также вызывают явную обеспокоенность", - заявили страны. 

"Поэтому наш коллективный подход никогда не был дискриминацией только по национальному признаку, но эти серьезные опасения должны быть учтены МОК", - говорится в обращении.

Письмо подписали представители правительств Германии, Великобритании и США, а также Франции. Подпись французов доставит МОК наибольшую головную боль, поскольку Париж будет принимать Олимпийские игры.

В число подписавших письмо входят: Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Греция, Исландия, Ирландия, Южная Корея, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Румыния, Словакия, Словения и Швеция.

Напомним, страны Балтии и Польша официально просят МОК не пускать на Олимпиаду россиян и белорусов. 

В правительстве Австрии также выступили против участия россиян и белорусов в Олимпиаде-2024

Темы: ОлимпиадаРосcияБеларусьмир
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