Зійшов з рейок потяг "Київ-Варшава"

Вночі 19 лютого на Волині зійшов з райок поїзд "Київ-Варшава". Ніхто не постраждав.

Джерело: сайт Волинської обласної прокуратури

Деталі: Потяг, який рухався в напрямку Республіки Польща, зазнав аварії в районі залізничного мосту через річку Турія. У результаті того, що сталося, ніхто не постраждав.

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У зв'язку з цим прокуратура розпочала кримінальне розслідування за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту (ч.1 ст. 276 КК України).

Наразі з'ясовуються причини та обставини аварії.

Фото з місця події джерело: прокуратура