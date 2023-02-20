Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зійшов з рейок потяг "Київ-Варшава"

Євген КізіловПонеділок, 20 лютого 2023, 20:21
Зійшов з рейок потяг Київ-Варшава
фото з місця події, джерело: прокуратура

Вночі 19 лютого на Волині зійшов з райок поїзд "Київ-Варшава". Ніхто не постраждав.

Джерело: сайт Волинської обласної прокуратури

Деталі: Потяг, який рухався в напрямку Республіки Польща, зазнав аварії в районі залізничного мосту через річку Турія. У результаті того, що сталося, ніхто не постраждав.

Реклама:

У зв'язку з цим прокуратура розпочала кримінальне розслідування за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту (ч.1 ст. 276 КК України).

Наразі з'ясовуються причини та обставини аварії.

 
Фото з місця події
джерело: прокуратура

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ДТПзалізницяПольщаВолинська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Усі новини...
ДТП
У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених
В Італії потрапив у ДТП автобус з українцями, є постраждалі
Масштабна ДТП на Вінничині: у легковику загинуло 12 людей, у тому числі 6 дітей
Останні новини
11:40
У Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
11:30
"Укренерго": через негоду знеструмлені 132 населені пункти, понад 100 – більше доби
11:28
На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку "Зірка сходить"
11:25
Google виплатить 700 мільйонів доларів споживачам у США для врегулювання позову
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
11:05
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення прослуховування в себе вдома, поліція розслідує
11:02
"Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини: дають 200 тисяч кубів газу на добу
10:47
фотоАгент ФСБ, який "вербував" співробітницю СБУ в Одесі, отримав 15 років в’язниці
Усі новини...
Реклама: