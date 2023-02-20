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Зійшов з рейок потяг "Київ-Варшава"

Євген КізіловПонеділок, 20 лютого 2023, 21:21
фото з місця події, джерело: прокуратура

Вночі 19 лютого на Волині зійшов з райок поїзд "Київ-Варшава". Ніхто не постраждав.

Джерело: сайт Волинської обласної прокуратури

Деталі: Потяг, який рухався в напрямку Республіки Польща, зазнав аварії в районі залізничного мосту через річку Турія. У результаті того, що сталося, ніхто не постраждав.

У зв'язку з цим прокуратура розпочала кримінальне розслідування за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту (ч.1 ст. 276 КК України).

Наразі з'ясовуються причини та обставини аварії.

 
Фото з місця події
джерело: прокуратура

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Теми: ДТПзалізницяПольщаВолинська область
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