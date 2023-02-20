Ночью 19 февраля на Волыни сошел с рельсов поезд "Киев-Варшава". Никто не пострадал.

Источник: сайт Волынской областной прокуратуры

Детали: Поезд, который двигался в направлении Республики Польша, потерпел аварию в районе железнодорожного моста через реку Турия. В результате случившегося никто не пострадал.

В связи с этим прокуратура начала уголовное расследование по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта (ч.1 ст. 276 УК Украины).

Сейчас выясняются причины и обстоятельства аварии.