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Сошел с рельсов поезд "Киев-Варшава"

Евгений КизиловПонедельник, 20 февраля 2023, 20:21
Сошел с рельсов поезд Киев-Варшава
Фото с места происшествия, источник: прокуратура

Ночью 19 февраля на Волыни сошел с рельсов поезд "Киев-Варшава". Никто не пострадал.

Источник: сайт Волынской областной прокуратуры

Детали: Поезд, который двигался в направлении Республики Польша, потерпел аварию в районе железнодорожного моста через реку Турия. В результате случившегося никто не пострадал.

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В связи с этим прокуратура начала уголовное расследование по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта (ч.1 ст. 276 УК Украины).

Сейчас выясняются причины и обстоятельства аварии.

 
Фото с места происшествия
источник: прокуратура

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Темы: ДТПжелезная дорогаПольшаВолынская область
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