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Боррель: Україні треба терміново передавати всі боєприпаси армії ЄС

"Європейська правда"Понеділок, 20 лютого 2023, 20:32

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав членів ЄС передати Україні наявні в них запаси боєприпасів, яких українська армія гостро потребує для протистояння РФ.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у понеділок.

Очевидно, що ми маємо запустити процедури для збільшення потужності європейської промисловості, щоб виготовляти більше (боєприпасів) і швидше. І очевидно, що ми маємо посилити наші зусилля не лише шляхом можливих закупівель на рівні ЄС для задоволення нагальних потреб України", – сказав Боррель.

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Водночас топ-дипломат ЄС заявив, що "в найближчі тижні найкращий шлях надати Україні боєприпаси – передати вже наявні в європейських арміях запаси".

"Ми не повинні чекати, поки їх (боєприпаси) виготовлять. Ми маємо використати те, що вже виготовлене й зберігається на складах і буде виготовлене в найближчі дні. Пріоритет має надаватись постачанню українській армії. Стільки, скільки можемо", – зазначив він.

Боррель заявив, що очільники МЗС країн Євросоюзу на засіданні в понеділок обговорювали, як можна забезпечити Україну необхідною кількістю боєприпасів для ведення дій проти російської окупаційної армії.

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"Але це питання радше до міністрів оборони, ніж очільників МЗС. І ми представимо конкретні пропозиції міністрам оборони на наступному засіданні Ради ЄС 7-8 березня", – анонсував єврочиновник.

Зменшення запасів боєприпасів викликає велике занепокоєння в ЄС, оскільки з українського й російського боків їх щодня витрачається десятки тисяч. Хоча Україна використовує боєприпаси більш ефективно, все одно вона витрачає їх швидше, ніж Європа здатна виробляти. Нині США і ЄС намагаються збільшити виробництво як для постачання Україні, так і для поповнення власних запасів.

Раніше ЗМІ повідомили, що окремі члени ЄС підтримали пропозицію Естонії щодо спільних закупівель боєприпасів для України і відповідне рішення може бути ухвалене на саміті ЄС наступного місяця.

Теми: ЄСУкраїназброявійна
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