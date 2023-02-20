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Боррель: Украине надо срочно передавать все боеприпасы армии ЕС

"Европейская правда"Понедельник, 20 февраля 2023, 21:32

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал членов ЕС передать Украине имеющиеся у них запасы боеприпасов, в которых украинская армия остро нуждается для противостояния РФ.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в понедельник.

Очевидно, что мы должны запустить процедуры для увеличения мощности европейской промышленности, чтобы производить больше (боеприпасов) и быстрее. И очевидно, что мы должны усилить наши усилия не только путем возможных закупок на уровне ЕС для удовлетворения насущных потребностей Украины", - сказал Боррель.

В то же время топ-дипломат ЕС заявил, что "в ближайшие недели лучший путь предоставить Украине боеприпасы - передать уже имеющиеся в европейских армиях запасы".

"Мы не должны ждать, пока их (боеприпасы) изготовят. Мы должны использовать то, что уже изготовлено и хранится на складах и будет изготовлено в ближайшие дни. Приоритет должен предоставляться поставке украинской армии. Столько, сколько можем", - отметил он.

Боррель заявил, что руководители МИД стран Евросоюза на заседании в понедельник обсуждали, как можно обеспечить Украину необходимым количеством боеприпасов для ведения действий против российской оккупационной армии.

"Но это вопрос скорее к министрам обороны, чем к руководителям МИД. И мы представим конкретные предложения министрам обороны на следующем заседании Совета ЕС 7-8 марта", - анонсировал еврочиновник.

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Уменьшение запасов боеприпасов вызывает большое беспокойство в ЕС, поскольку с украинской и российской сторон их ежедневно расходуется десятки тысяч. Хотя Украина использует боеприпасы более эффективно, все равно она расходует их быстрее, чем Европа способна производить. Сейчас США и ЕС пытаются увеличить производство как для поставок Украине, так и для пополнения собственных запасов.

Ранее СМИ сообщили, что отдельные члены ЕС поддержали предложение Эстонии о совместных закупках боеприпасов для Украины и соответствующее решение может быть принято на саммите ЕС в следующем месяце.

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Темы: ЕСУкраинаоружиевойна
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