Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Боррель: Украине надо срочно передавать все боеприпасы армии ЕС

"Европейская правда"Понедельник, 20 февраля 2023, 20:32

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал членов ЕС передать Украине имеющиеся у них запасы боеприпасов, в которых украинская армия остро нуждается для противостояния РФ.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в понедельник.

Очевидно, что мы должны запустить процедуры для увеличения мощности европейской промышленности, чтобы производить больше (боеприпасов) и быстрее. И очевидно, что мы должны усилить наши усилия не только путем возможных закупок на уровне ЕС для удовлетворения насущных потребностей Украины", - сказал Боррель.

Реклама:

В то же время топ-дипломат ЕС заявил, что "в ближайшие недели лучший путь предоставить Украине боеприпасы - передать уже имеющиеся в европейских армиях запасы".

"Мы не должны ждать, пока их (боеприпасы) изготовят. Мы должны использовать то, что уже изготовлено и хранится на складах и будет изготовлено в ближайшие дни. Приоритет должен предоставляться поставке украинской армии. Столько, сколько можем", - отметил он.

Боррель заявил, что руководители МИД стран Евросоюза на заседании в понедельник обсуждали, как можно обеспечить Украину необходимым количеством боеприпасов для ведения действий против российской оккупационной армии.

ВИДЕО ДНЯ

"Но это вопрос скорее к министрам обороны, чем к руководителям МИД. И мы представим конкретные предложения министрам обороны на следующем заседании Совета ЕС 7-8 марта", - анонсировал еврочиновник.

Уменьшение запасов боеприпасов вызывает большое беспокойство в ЕС, поскольку с украинской и российской сторон их ежедневно расходуется десятки тысяч. Хотя Украина использует боеприпасы более эффективно, все равно она расходует их быстрее, чем Европа способна производить. Сейчас США и ЕС пытаются увеличить производство как для поставок Украине, так и для пополнения собственных запасов.

Ранее СМИ сообщили, что отдельные члены ЕС поддержали предложение Эстонии о совместных закупках боеприпасов для Украины и соответствующее решение может быть принято на саммите ЕС в следующем месяце.

Темы: ЕСУкраинаоружиевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
ЕС
Глава МИД Австрии: ЕС должен пересмотреть подход к расширению в отношении Украины, Молдовы и Балкан
В августе в Украину поступило более миллиарда кубометров газа из ЕС и Молдовы
ЕС осудил российские псевдовыборы на оккупированных территориях Украины
Последние новости
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в двух районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
Все новости...
Реклама: