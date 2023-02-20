Байден після історичного візиту в Україну прибув до Польщі

Президент США Джо Байден у понеділок увечері прибув до Польщі після того, як здійснив неанонсований візит до України.

Як повідомляє "Європейська правда", це агентству PAP підтвердив заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик.

Американський президент прибув до польського Пшемишля потягом, після чого має пересісти на президентський борт Air Force One і прибути до Варшави. Офіційний візит Байдена до Польщі розпочнеться у вівторок.

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При цьому ще в понеділок, за даними PAP, відбудеться зустріч Байдена з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Лідери проведуть переговори у форматі віч-на-віч, після чого заплановані пленарні переговори на рівні делегацій.

О 17:30 на території Королівського замку у Варшаві Джо Байден має виступити з промовою.

У середу, в останній день візиту Байдена до Польщі, відбудеться саміт Бухарестської дев'ятки – формату, що об'єднує країни східного флангу НАТО: Болгарію, Чехію, Естонію, Литву, Латвію, Польщу, Румунію, Словаччину, Угорщину та Чехію. У зустрічі також візьме участь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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Під час саміту лідери обговорять подальше зміцнення східного флангу НАТО, майбутній саміт Альянсу у Вільнюсі, а також подальшу підтримку України.

Як повідомлялося, Байден лише у п'ятницю вирішив здійснити ризикований візит до Києва після того, як отримав брифінг в Овальному кабінет від провідних членів своєї команди з національної безпеки. За кілька годин до від'їзду Байдена Сполучені Штати поінформували Росію про плани відвідати українську столицю з метою уникнути конфліктних ситуацій.

Під час візиту американський президент анонсував новий пакет військової допомоги від США та додаткові санкції проти Росії за агресію.

Розбір деталей візиту Байдена дивіться у новому відео "Європейської правди".