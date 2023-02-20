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Байден после исторического визита в Украину прибыл в Польшу

"Европейская правда"Понедельник, 20 февраля 2023, 22:02

Президент США Джо Байден в понедельник вечером прибыл в Польшу после того, как совершил неанонсированный визит в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", это агентству PAP подтвердил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик.

Американский президент прибыл в польский Пшемышль поездом, после чего должен пересесть на президентский борт Air Force One и прибыть в Варшаву. Официальный визит Байдена в Польшу начнется во вторник.

При этом еще в понедельник, по данным PAP, состоится встреча Байдена с президентом Польши Анджеем Дудой. Лидеры проведут переговоры в формате с глазу на глаз, после чего запланированы пленарные переговоры на уровне делегаций.

В 17:30 на территории Королевского замка в Варшаве Джо Байден должен выступить с речью.

В среду, в последний день визита Байдена в Польшу, состоится саммит Бухарестской девятки - формата, объединяющего страны восточного фланга НАТО: Болгарию, Чехию, Эстонию, Литву, Латвию, Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию и Чехию. Во встрече также примет участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Во время саммита лидеры обсудят дальнейшее укрепление восточного фланга НАТО, предстоящий саммит Альянса в Вильнюсе, а также дальнейшую поддержку Украины.

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Как сообщалось, Байден только в пятницу решил совершить рискованный визит в Киев после того, как получил брифинг в Овальном кабинете от ведущих членов своей команды по национальной безопасности. За несколько часов до отъезда Байдена Соединенные Штаты проинформировали Россию о планах посетить украинскую столицу с целью избежать конфликтных ситуаций.

Во время визита он анонсировал новый пакет военной помощи от США и дополнительные санкции против России за агрессию.

Разбор деталей визита Байдена смотрите в новом видео "Европейской правды".

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Темы: БайденПольша
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