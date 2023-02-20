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Зеленський: в Україні вирішується доля світового порядку

Альона Мазуренко Понеділок, 20 лютого 2023, 22:51
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що в Україні вирішується доля світового порядку, а двосторонні відносини зі США досягли історично найзмістовнішого рівня та зміцнюють світ.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Саме зараз і саме в Україні вирішується доля світового порядку, який заснований на правилах, на людяності, на передбачуваності. І сьогодні ми з президентом Байденом говорили, зокрема, про те, як уже цього року зробити все для нашої спільної перемоги у війні, що була розпочата Росією...

Дякую від імені всіх українців усім американцям – звичайним людям і лідерам громад, спільнот, членам Конгресу від обох партій і всім членам команди президента Байдена – за те, що наші відносини – між Україною й Америкою – досягли історично найзмістовнішого рівня. Нас можна назвати справжніми союзниками, і наше союзництво з Америкою справді зміцнює світ".

Деталі: За його словами, у цьому році потрібно зробити все, щоб можна було поставити крапку в російській агресії, звільнити окуповані території і дати гарантії безпеки Україні і всім народам Європи.

Пряма мова: "Конкретні кроки для цього відомі. Наші оборонні потреби для цього відомі. Які активні дії для цього потрібні – дії передусім наших воїнів на фронті – теж добре відомо нашим партнерам. Потрібна лише рішучість.

Сьогодні я побачив таку рішучість президента Байдена та США".

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Деталі: За словами Зеленського, переговори із Байденом у Києві "фактично продовжили розмову", яку президенти розпочали у Вашингтоні в грудні 2022 року.

Зокрема, Україна працює над постачанням далекобійної зброї та інших видів озброєння, яких раніше не було в пакетах підтримки.

Цього тижня дипломати продовжать роботу з представниками США: "Будуть і вагомі події у відносинах з іншими нашими партнерами як у Європі, так і по всьому світу".

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Теми: ЗеленськийСШАвійна
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