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Зеленский: в Украине решается судьба мирового порядка

Алена МазуренкоПонедельник, 20 февраля 2023, 22:51
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что в Украине решается судьба мирового порядка, а двусторонние отношения с США достигли исторически содержательного уровня и укрепляют мир.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Именно сейчас и именно в Украине решается судьба мирового порядка, который основан на правилах, на человечности, на предсказуемости. И сегодня мы с президентом Байденом говорили, в частности, о том, как уже в этом году сделать все для нашей общей победы в войне, которая была начата Россией...

Спасибо от имени всех украинцев всем американцам - обычным людям и лидерам общин, сообществ, членам Конгресса от обеих партий и всем членам команды президента Байдена - за то, что наши отношения - между Украиной и Америкой - достигли исторически содержательного уровня. Нас можно назвать настоящими союзниками, и наше союзничество с Америкой действительно укрепляет мир".

Детали: По его словам, в этом году нужно сделать все, чтобы можно было поставить точку в российской агрессии, освободить оккупированные территории и дать гарантии безопасности Украине и всем народам Европы.

Прямая речь: "Конкретные шаги для этого известны. Наши оборонные потребности для этого известны. Какие активные действия для этого нужны - действия прежде всего наших воинов на фронте - тоже хорошо известно нашим партнерам. Нужна только решимость.

Сегодня я увидел такую решимость президента Байдена и США".

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Детали: По словам Зеленского, переговоры с Байденом в Киеве "фактически продолжили разговор", который президенты начали в Вашингтоне в декабре 2022 года.

В частности, Украина работает над поставками дальнобойного оружия и других видов вооружения, которых раньше не было в пакетах поддержки.

На этой неделе дипломаты продолжат работу с представителями США: "Будут и весомые события в отношениях с другими нашими партнерами как в Европе, так и по всему миру".

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Темы: ЗеленскийСШАвойна
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