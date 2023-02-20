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Новий землетрус у Туреччині: щонайменше троє загиблих

"Європейська правда"Понеділок, 20 лютого 2023, 23:14

У результаті нового землетрусу магнітудою 6,4 бала, що стався в турецькій провінції Хатай, загинули щонайменше троє людей, ще 213 були ушпиталені.

Про це оголосив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

За його словами, пошуково-рятувальні роботи були здійснені на місці трьох завалів у Хатаї. Оскільки рятувальники продовжують розбирати завали, є ймовірність, що кількість постраждалих збільшиться.

 
ФОТО: ANADOLU

Місцева влада закликала людей триматися подалі від пошкоджених будівель та стежити за офіційними повідомленнями.

Як запобіжний захід у Хатаї було евакуйовано дві лікарні, а через паніку на дорогах спостерігаються затори, передає Anadolu.

Як повідомлялось, у районі Дефне турецької провінції Хатай о 20:04 за місцевим часом стався землетрус магнітудою 6,4. Через три хвилини було зафіксовано інший землетрус магнітудою 5,8 з епіцентром у районі Самандаг.

Підземні поштовхи відбулись неподалік від сирійського кордону у районі, який постраждав від надпотужних землетрусів на початку лютого. Підтверджена кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині досягла 41020 осіб, останні цифри із Сирії - понад 5 800 загиблих.

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Теми: Туреччиназемлетрус
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