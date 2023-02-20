Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Новое землетрясение в Турции: по меньшей мере трое погибших

"Европейская правда"Понедельник, 20 февраля 2023, 22:14

В результате нового землетрясения магнитудой 6,4 балла, произошедшего в турецкой провинции Хатай, погибли по меньшей мере три человека, еще 213 были госпитализированы.

Об этом объявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

По его словам, поисково-спасательные работы были осуществлены на месте трех завалов в Хатае. Поскольку спасатели продолжают разбирать завалы, есть вероятность, что количество пострадавших увеличится.

Реклама:
 
ФОТО: ANADOLU

Местные власти призвали людей держаться подальше от поврежденных зданий и следить за официальными сообщениями.

В качестве меры предосторожности в Хатае были эвакуированы две больницы, а из-за паники на дорогах наблюдаются пробки, передает Anadolu.

Как сообщалось, в районе Дефне турецкой провинции Хатай в 20:04 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 6,4. Через три минуты было зафиксировано другое землетрясение магнитудой 5,8 с эпицентром в районе Самандаг.

ВИДЕО ДНЯ

Подземные толчки произошли неподалеку от сирийской границы в районе, который пострадал от сверхмощных землетрясений в начале февраля. Подтвержденное количество погибших в результате землетрясений в Турции достигло 41020 человек, последние цифры из Сирии - более 5 800 погибших.

Читайте также на эту тему: Коррупция убивает. Как застройщики и власти умножили количество жертв землетрясения в Турции.

Темы: Турцияземлетрясение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Турция
Глава МИД Турции в Москве призвал возобновить "зерновое соглашение"
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
В Киев прибыл министр иностранных дел Турции
Последние новости
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в двух районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
Все новости...
Реклама: