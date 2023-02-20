Новое землетрясение в Турции: по меньшей мере трое погибших

В результате нового землетрясения магнитудой 6,4 балла, произошедшего в турецкой провинции Хатай, погибли по меньшей мере три человека, еще 213 были госпитализированы.

Об этом объявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

По его словам, поисково-спасательные работы были осуществлены на месте трех завалов в Хатае. Поскольку спасатели продолжают разбирать завалы, есть вероятность, что количество пострадавших увеличится.

ФОТО: ANADOLU

Местные власти призвали людей держаться подальше от поврежденных зданий и следить за официальными сообщениями.

В качестве меры предосторожности в Хатае были эвакуированы две больницы, а из-за паники на дорогах наблюдаются пробки, передает Anadolu.

Как сообщалось, в районе Дефне турецкой провинции Хатай в 20:04 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 6,4. Через три минуты было зафиксировано другое землетрясение магнитудой 5,8 с эпицентром в районе Самандаг.

Подземные толчки произошли неподалеку от сирийской границы в районе, который пострадал от сверхмощных землетрясений в начале февраля. Подтвержденное количество погибших в результате землетрясений в Турции достигло 41020 человек, последние цифры из Сирии - более 5 800 погибших.

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