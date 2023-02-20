Український солдат, який навчається на Leopard 2, порівняв німецькі танки з "Мерседесом"

Український солдат у розмові з іноземними журналістами порівняв німецькі танки Leopard 2 з "Мерседесом" і сказав, що сподівається, що вони зумовлять прорив у війні.

Джерело: Reuters

Пряма мова військового: "Дуже важливо, щоб ми використовували цю сучасну зброю з розумом, вона забезпечить прорив, і ми врешті-решт переможемо".

Деталі: 57-річний солдат один з десятків українських військових, яких Німеччина тренує на симуляторах Leopard 2, а потім і на самих танках на своєму найбільшому військовому полігоні в Мюнстері, перш ніж відправити їх в Україну.

Відповідаючи на запитання про різницю між західною та радянською системами, він запитав: "Ви можете уявити собі різницю між "Мерседесом" і "Жигулями"?

Версія танків, яку відправить Німеччина, вироблена компанією Krauss-Maffei Wegmann, важить понад 60 тонн, має 120-міліметрову гладкоствольну гармату і може вражати цілі на відстані до 4 км.

Минулого місяця міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що очікує отримати від 120 до 140 західних танків в рамках "першої хвилі" поставок від коаліції з 12 країн, включаючи німецькі Leopard 2.

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Інший солдат, який проходив навчання на бойовій машині піхоти "Мардер", сказав, що західні системи не так вже й далекі від радянських машин, які використовують українці: "У нас є досвід роботи зі схожими системами озброєння... Логіка та ж сама, іноді нам навіть не потрібні перекладачі, щоб розуміти інструкторів".

У ЗМІ повідомляють, що це сказав 33-річний українець, який, як і його колега, носить шарф на обличчі і балістичні окуляри оранжевого кольору, щоб приховати свою особистість.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що був вражений українськими військовими: "Говорити про війну - це зовсім інше, ніж дивитися в обличчя людей, які... приїхали сюди прямо з передової, і які повернуться туди з танками, як тільки завершать навчання".

Солдати працюють по 12 годин на добу, 6 днів на тиждень.

"Вони дуже мотивовані і прагнуть до знань. Вони знають, що через п'ять тижнів повернуться на фронт", - сказав німецький підполковник, який відповідає за підготовку "Леопардів" і назвався Пітером.

Обидва солдати мають повернутися в Україну до кінця березня.

Відповідаючи на запитання про те, як вони борються зі страхом, 57-річний солдат сказав, що військові повинні адаптуватися до нього: "Страх? Так, всі бояться. Але дуже важливо, як ти справляєшся зі своїм страхом - і як ти продовжуєш боротися, незважаючи на нього".