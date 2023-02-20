Украинский солдат, который обучается на Leopard 2, сравнил немецкие танки с "Мерседесом"

Украинский солдат в разговоре с иностранными журналистами сравнил немецкие танки Leopard 2 с "Мерседесом" и сказал, что они могут обеспечить прорыв в войне.

Источник: Reuters

Прямая речь военного: "Очень важно, чтобы мы использовали это современное оружие с умом, оно обеспечит прорыв, и мы в конце концов победим".

Детали: 57-летний солдат один из десятков украинских военных, которых Германия тренирует на симуляторах Leopard 2, а затем и на самих танках на своем крупнейшем военном полигоне в Мюнстере, прежде чем отправить их в Украину.

Отвечая на вопрос о разнице между западной и советской системами, он спросил: "Вы можете представить себе разницу между "Мерседесом" и "Жигулями"?

Версия танков, которую отправит Германия, произведенная компанией Krauss-Maffei Wegmann, весит более 60 тонн, имеет 120-миллиметровую гладкоствольную пушку и может поражать цели на расстоянии до 4 км.

В прошлом месяце министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ожидает получить от 120 до 140 западных танков в рамках "первой волны" поставок от коалиции из 12 стран, включая немецкие Leopard 2.

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Другой солдат, который проходил обучение на боевой машине пехоты "Мардер", сказал, что западные системы не так уж и далеки от советских машин, которые используют украинцы: "У нас есть опыт работы с похожими системами вооружения... Логика та же самая, иногда нам даже не нужны переводчики, чтобы понимать инструкторов".

В СМИ сообщают, что это сказал 33-летний украинец, который, как и его коллега, носит шарф на лице и баллистические очки оранжевого цвета, чтобы скрыть свою личность.

Министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что был поражен украинскими военными: "Говорить о войне - это совсем другое, чем смотреть в лица людей, которые... приехали сюда прямо с передовой, и которые вернутся туда с танками, как только завершат обучение".

Солдаты работают по 12 часов в сутки, 6 дней в неделю.

"Они очень мотивированы и стремятся к знаниям. Они знают, что через пять недель вернутся на фронт", - сказал немецкий подполковник, который отвечает за подготовку "Леопардов" и назвался Питером.

Оба солдата должны вернуться в Украину до конца марта.

Отвечая на вопрос о том, как они борются со страхом, 57-летний солдат сказал, что военные должны адаптироваться к нему: "Страх? Да, все боятся. Но очень важно, как ты справляешься со своим страхом - и как ты продолжаешь бороться, несмотря на него".