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Німеччина повідомила, коли доставить в Україну Marder і боєприпаси для Gepard

Ольга Глущенко Вівторок, 21 лютого 2023, 00:48
Німецька БМП Marder, фото з Вікіпедії

Найбільший німецький виробник зброї Rheinmetall очікує, що перша партія боєприпасів для зенітних комплексів Gepard буде поставлена в Україну до липня, а 20 бойових машин Marder - вже до кінця березня.

Джерело: CNN із посиланням на заяву директора компанії Арміна Паппергера

Деталі: Паппергер також оголосив, що 20 бойових машин Marder будуть готові до відправки в Україну до кінця березня.

Крім того, він заявив, що його компанія "подвоїла потужності, а в деяких секторах навіть потроїла їх".

"З виробництва зброї склад заповнений, ми працюємо на повну потужність, і ми все ще можемо збільшити потужність за одну зміну", - додав Паппергер, зазначивши, що для цього повинні бути укладені контракти.

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Теми: НімеччиназброявійнаУкраїна
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