Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Германия сообщила, когда доставит в Украину Marder и боеприпасы для Gepard

Ольга ГлущенкоПонедельник, 20 февраля 2023, 23:48
Германия сообщила, когда доставит в Украину Marder и боеприпасы для Gepard
Немецкая БМП Marder, фото из Википедии

Крупнейший немецкий производитель оружия Rheinmetall ожидает, что первая партия боеприпасов для зенитных комплексов Gepard будет поставлена в Украину до июля, а 20 боевых машин Marder - уже до конца марта.

Источник: CNN со ссылкой на заявление директора компании Армина Паппергера

Детали: Паппергер также объявил, что 20 боевых машин Marder будут готовы к отправке в Украину до конца марта.

Реклама:

Кроме того, он заявил, что его компания "удвоила мощности, а в некоторых секторах даже утроила их".

"По производству оружия склад заполнен, мы работаем на полную мощность, и мы все еще можем увеличить мощность за одну смену", - добавил Паппергер, отметив, что для этого должны быть заключены контракты.

Темы: ГерманияоружиевойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Германия
В Германии напали на детей, потому что говорили на украинском: 10-летнего мальчика сбросили с моста
Тема войны в Украине отошла на задний план у немцев – опрос
В Берлине требуют отменить выступление россиянки Нетребко в государственной опере
Последние новости
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в двух районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
Все новости...
Реклама: