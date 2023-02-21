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Германия сообщила, когда доставит в Украину Marder и боеприпасы для Gepard

Ольга ГлущенкоВторник, 21 февраля 2023, 00:48
Немецкая БМП Marder, фото из Википедии

Крупнейший немецкий производитель оружия Rheinmetall ожидает, что первая партия боеприпасов для зенитных комплексов Gepard будет поставлена в Украину до июля, а 20 боевых машин Marder - уже до конца марта.

Источник: CNN со ссылкой на заявление директора компании Армина Паппергера

Детали: Паппергер также объявил, что 20 боевых машин Marder будут готовы к отправке в Украину до конца марта.

Кроме того, он заявил, что его компания "удвоила мощности, а в некоторых секторах даже утроила их".

"По производству оружия склад заполнен, мы работаем на полную мощность, и мы все еще можем увеличить мощность за одну смену", - добавил Паппергер, отметив, что для этого должны быть заключены контракты.

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Темы: ГерманияоружиевойнаУкраина
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